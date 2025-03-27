Ukraine Facility: Украина и ЕС усилят контроль за использованием средств — Finance.ua

Ukraine Facility: Украина и ЕС усилят контроль за использованием средств Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Ukraine Facility: Украина и ЕС усилят контроль за использованием средств

Министерство финансов подписало Меморандум с Аудиторским Советом Ukraine Facility по усилению контроля за эффективным использованием финансовой помощи от ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стороны подписали Меморандум, целью которого является создание основы сотрудничества между Минфином и Аудиторским Советом.

Это позволит укрепить систему финансового управления и контроля, а также прозрачность в реализации Ukraine Facility, в частности через обмен информацией, отчетами и другими документами, а также тесный диалог между институтами.

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«Международная поддержка — важный инструмент для обеспечения финансовой стабильности в условиях полномасштабной войны. С февраля 2022 года Украина получила значительный уровень бюджетной поддержки, в частности от ЕС, что является свидетельством солидарности международного сообщества с нашим государством и доверия к Правительству Украины. Прозрачность и подотчетность в использовании средств доноров — ключевой актив в нашем сотрудничестве. Минфин остается открытым для взаимодействия с европейскими партнерами для эффективности использования помощи», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Европейская Комиссия создала Аудиторский Совет в июне 2024 года и будет действовать до конца июня 2028 года. Его миссия — обеспечить прозрачность и эффективность финансовой помощи в рамках Ukraine Facility в сотрудничестве с Правительством Украины. Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро.

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В феврале 2025 года Европейская Комиссия объявила о завершении формирования Аудиторского Совета Ukraine Facility, назначив трех специалистов в сфере финансового контроля и управления.

От Украины ответственным за аудит выполнения Плана Украины по реализации инструмента Ukraine Facility определено Министерство финансов.

За 2024 год в рамках программы Ukraine Facility в госбюджет уже поступило 16,1 млрд евро. В ближайшие дни Украина ожидает следующий транш в размере 3,5 млрд евро.

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