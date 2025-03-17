Евросовет одобрил третий платеж Украины на сумму почти 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility — Finance.ua
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Евросовет одобрил третий платеж Украины на сумму почти 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility

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Евросовет одобрил третий платеж Украины на сумму почти 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Евросовет одобрил третий платеж Украины на сумму почти 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Европейский совет одобрил выплату Украине третьего платежа в рамках Ukraine Facility на сумму около 3,5 млрд евро.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Европейского совета.
«Вскоре Украина получит примерно 3,5 млрд евро после того, как Рада утвердила третью выплату безвозвратных грантов и займов Украине в рамках программы Ukraine Facility», — говорится в сообщении.
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В Раде подчеркнули, что основной целью Ukraine Facility является поддержка макрофинансовой стабильности и восстановления, реконструкции и модернизации Украины. «Благодаря этой третьей выплате, Украина получит около 20 млрд евро в рамках Ukraine Facility с момента ее вступления в силу год назад», — констатировали в Раде.
В пресс-релизе также говорится о том, что сегодня Рада пришла к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Ukraine Facility, чтобы получить третью выплату от Украинского механизма.
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«Украина успешно продемонстрировала, что предприняла 13 разных шагов. К ним относятся, среди прочего, проведение реформ для увеличения использования возобновляемой энергии, повышение автономности энергорегулятора, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий (включая извлечение мин с сельскохозяйственных территорий) и продолжение работы над перечнем его стратегического и критического сырья.
В сообщении указано, что Ukraine Facility определяет намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также график реформ, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.
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Напомним, Еврокомиссия отметила надлежащий уровень организации совместной работы всех заинтересованных сторон по итогам первого года реализации программы Ukraine Facility.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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