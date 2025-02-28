Єврокомісія оцінила виконання реформ у межах Ukraine Facility — Finance.ua

Єврокомісія оцінила виконання реформ у межах Ukraine Facility Сьогодні 13:29 — Казна та Політика

Єврокомісія оцінила виконання реформ у межах Ukraine Facility

Єврокомісія відзначила належний рівень організації спільної роботи всіх зацікавлених сторін за підсумками першого року реалізації Програми Ukraine Facility.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що 26 лютого представники Міністерства економіки та Міністерства фінансів зустрілися з делегацією Європейської комісії. Учасники зустрічі обговорили статус виконання кроків плану України в межах Ukraine Facility.

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«Висока оцінка з боку Європейської комісії підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Водночас розуміємо, що ефективність реалізації Плану України безпосередньо залежить від прозорої та надійної системи управління, моніторингу та контролю. Тому ми постійно вдосконалюємо ці процеси, впроваджуємо нові механізми звітності та координації, аби забезпечити максимальну результативність усіх залучених сторін. Наше завдання — не просто виконати програму, а створити дієву систему управління, яка слугуватиме основою для довгострокових реформ», — зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Європейська комісія підтвердила свою готовність і надалі підтримувати Україну в реалізації стратегічних реформ на шляху до ЄС та надавати необхідну макрофінансову допомогу.

Українська та європейська сторони обговорили організацію роботи системи моніторингу і контролю виконання Плану України. Зокрема, що стосується методології уникнення подвійного фінансування в рамках реалізації інвестиційних індикаторів. Один і той самий проєкт не може отримувати кошти з різних джерел — ЄС, міжнародних донорів і держбюджету — одночасно. Це дозволить уникнути неефективного використання ресурсів.

Також сторони узгодили принципи збору інформації по реципієнтам — учасникам закупівель в рамках Плану України, які отримують кошти за товари та послугу з держбюджету.

Наразі Міністерство економіки та інші виконавці Плану України працюють над реалізацією 16 кроків першого кварталу 2025 року, що охоплюють такі напрями:

реформу державного управління;

посилення антикорупційних механізмів;

розвиток економіки та залучення інвестицій;

покращення соціальної політики;

прискорення цифровізації;

реформи у сфері інфраструктури та енергетики;

реформи у сфері екологічної та кліматичної політики.

Міністерство економіки виконує функцію Національного координатора Плану України в межах Ukraine Facility. До його обов’язків належить організація, моніторинг і контроль виконання зобов’язань у рамках Програми, а також підготовка та подання квартальних звітів до Європейської комісії.

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