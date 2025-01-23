Україна може отримати 3,5 млрд євро: Мінекономіки відправила Єврокомісії план про виконання пунктів в межах Ukraine Facility — Finance.ua

Україна може отримати 3,5 млрд євро: Мінекономіки відправила Єврокомісії план про виконання пунктів в межах Ukraine Facility Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Україна може отримати 3,5 млрд євро: Мінекономіки відправила Єврокомісії план про виконання пунктів в межах Ukraine Facility

Міністерство економіки направило до Європейської комісії звітний пакет щодо реалізації Плану для Ukraine Facility за четвертий квартал 2024 року із підтвердженням виконання 13 ключових завдань. Зокрема Україна ухвалила 4 закони та прийняла 7 стратегічних документів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Минулого року в межах виконання Плану нам вдалося залучити 16,2 млрд євро західної підтримки. Впевнений, ми збережемо таку ж результативність у 2025 році і зможемо залучити ще 12,5 млрд євро, що стане суттєвою підтримкою для державного бюджету та економічного відновлення країни», — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

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Європейська Комісія опрацьовуватиме звіт протягом місяця, після чого надасть висновок щодо успішності виконання заходів четвертого кварталу 2024 року. У разі позитивної оцінки буде прийнято рішення щодо виділення чергового траншу для України — 3,5 млрд євро.

Рішення Єврокомісії про виділення коштів також мають погодити країни-члени та Рада ЄС. Після цього кошти будуть направлені до українського бюджету, орієнтовно в кінці березня 2025 року.

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Звітуванням за виконання кроків четвертого кварталу українська сторона фіналізувала свою роботу над Планом України у 2024 році.

13 виконаних кроків у четвертому кварталі, згідно з Планом України:

1. Схвалено Стратегічний план цифровізації Державної податкової служби. Передбачено створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи для автоматизації процесів, впровадження електронних послуг та посилення захисту даних.

2. Вдосконалено законодавство щодо запобігання неплатоспроможності. Нові положення, гармонізовані з Директивою ЄС, передбачають раннє виявлення фінансових проблем підприємств і надають механізми реструктуризації боргів.

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3. Ухвалено Політику державної власності. Встановлено чіткі правила управління державною власністю, розділено функції власника, регулятора і менеджера, а також визначено перелік об’єктів для приватизації.

4. Затверджено дві соціальні стратегії:

реформування інтернатів і підтримка осіб з інвалідністю для їхнього життя в громадах;

забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні через підтримку сімей, розвиток альтернативного виховання та моніторинг умов проживання.

5. Відновлено планові перевірки ринкового нагляду. Це сприяє підвищенню якості та безпеки продукції, а також підготовці до укладення «промислового безвізу» з ЄС.

6. Удосконалено законодавство у сфері містобудування. Впроваджено єдині реєстри, містобудівний кадастр і нові електронні послуги для прозорості та зручності.

7. Стимульовано інвестиції у відновлювані джерела енергії. Вдосконалено процедури «зелених» аукціонів для залучення нових учасників та збільшення частки «зеленої» енергетики.

8. Забезпечено незалежність енергетичного Регулятора. Відтепер державні органи не можуть втручатися у його діяльність, відповідно до стандартів ЄС.

9. Схвалено Національну транспортну стратегію до 2030 року. Планується створення сучасної транспортної системи, інтегрованої з європейською мережею TEN-T, а також цифровізація та декарбонізація галузі.

10. Прийнято Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами-членами Європейського Союзу та Молдовою до 2030 року. Передбачено реконструкцію пунктів пропуску, спрощення процедур перетину кордону та впровадження спільного контролю.

11. Затверджено Стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року. Програма адаптує політику до стандартів ЄС, зосереджуючись на земельній реформі, зрошенні та підтримці малих виробників.

12. Прийнято Закон «Про Державний аграрний реєстр». Розширено коло користувачів ДАР, спрощено доступ до витягів і забезпечено моніторинг цільового використання державної допомоги.

13. Ухвалено Закон про розвиток мінерально-сировинної бази до 2030 року. Закон визначає пріоритети у сфері критичних і стратегічних ресурсів, передбачає інтеграцію у глобальні ринки та створення сприятливих умов для інвестицій.

Довідка Finance.ua:

минулого року програма Ukraine Facility залучила найбільший обсяг зовнішньої підтримки до державного бюджету — 16,2 млрд євро. Це 40% від загальної суми допомоги з боку західних партнерів.

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