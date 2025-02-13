Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility — Finance.ua

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Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility

Казна та Політика
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Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility
Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility
Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох досвідчених фахівців у сфері фінансового контролю та управління.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Євросоюз створив Аудиторську раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія — забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility. Програмою передбачено спрямування 50 млрд євро до українського бюджету на період 2024−2027 років.
До складу Ради увійшли:
  • професор Марек Белька (голова) — колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління;
  • Гейс де Вріс (заступник голови) — експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС;
  • Гуннар Вельцгольц (член ради) — спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.
Цими призначеннями було завершено формування складу Аудиторської ради, яка невдовзі розпочне свою роботу в повному складі
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Формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом України та міжнародними партнерами задля посилення довіри до програми Ukraine Facility. Діяльність Аудиторської ради супроводжуватиме Секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.
Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю. Європейська Комісія регулярно інформуватиме про результати роботи Аудиторської ради, публікуватиме її висновки та рекомендації.

Довідка Finance.ua:

  • Ukraine Facility — це безпрецедентна фінансова підтримка України від ЄС на €50 млрд, яка спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни в період 2024−2027 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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