Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility — Finance.ua

Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility Сьогодні 13:31 — Казна та Політика

Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility

Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох досвідчених фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Євросоюз створив Аудиторську раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія — забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility. Програмою передбачено спрямування 50 млрд євро до українського бюджету на період 2024−2027 років.

До складу Ради увійшли:

професор Марек Белька (голова) — колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління;

Гейс де Вріс (заступник голови) — експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС;

Гуннар Вельцгольц (член ради) — спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.

Цими призначеннями було завершено формування складу Аудиторської ради, яка невдовзі розпочне свою роботу в повному складі

Формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом України та міжнародними партнерами задля посилення довіри до програми Ukraine Facility. Діяльність Аудиторської ради супроводжуватиме Секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.

Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю. Європейська Комісія регулярно інформуватиме про результати роботи Аудиторської ради, публікуватиме її висновки та рекомендації.

Довідка Finance.ua:

Ukraine Facility — це безпрецедентна фінансова підтримка України від ЄС на €50 млрд, яка спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни в період 2024−2027 років.

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