Украина получила от ЕС транш на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила от ЕС транш на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility

Казна и Политика
27
Украина получила от ЕС транш на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility
Украина получила от ЕС транш на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility
Во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Куда направят средства

Финансирование будет направлено на обеспечение приоритетно важных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
«Реализация Ukraine Facility предусматривает системное и прогнозируемое финансирование по результатам выполнения индикаторов, определенных Планом Украины, что позволяет Правительству Украины более уверенно вести планирование и управление государственными финансами. Признательны европейским партнерам за чрезвычайно важную роль в обеспечении макрофинансовой стабильности страны», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
«Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов», — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сколько средств ЕС уже выделил Украине

Общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро. Следующий транш Украина может получить до конца текущего года при условии выполнения всех индикаторов до конца третьего квартала.
С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС составляет 38 млрд евро, крупнейшая финансовая помощь среди доноров.

Справка Finance.ua:

  • в феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility;
  • программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.