Украина получила от ЕС транш на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility — Finance.ua

Украина получила от ЕС транш на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility Сегодня 14:20 — Казна и Политика

Украина получила от ЕС транш на 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility

Во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро, гранта — 1,5 млрд евро. Денежные средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Куда направят средства

Финансирование будет направлено на обеспечение приоритетно важных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

«Реализация Ukraine Facility предусматривает системное и прогнозируемое финансирование по результатам выполнения индикаторов, определенных Планом Украины, что позволяет Правительству Украины более уверенно вести планирование и управление государственными финансами. Признательны европейским партнерам за чрезвычайно важную роль в обеспечении макрофинансовой стабильности страны», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

«Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов», — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сколько средств ЕС уже выделил Украине

Общий объем привлеченного финансирования от ЕС в 2024 году составил более 12 млрд евро. Следующий транш Украина может получить до конца текущего года при условии выполнения всех индикаторов до конца третьего квартала.

С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС составляет 38 млрд евро, крупнейшая финансовая помощь среди доноров.

Справка Finance.ua:

в феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility;

программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

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