Украинцы уплатили более 314 млрд грн ЕСВ за полгода — Finance.ua

Украинцы уплатили более 314 млрд грн ЕСВ за полгода
За первое полугодие 2025 года плательщики уплатили более 314,6 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 22,8%, или почти на 58,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — июнь 2024 года поступило более 256,1 млрд гривен.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«Единый взнос — основной источник наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи гражданам
и т. д. Он автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования», — говорится в сообщении.
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С 1 января 2025 года физические лица — предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».
Кто освобожден от уплаты ЕСВ
Некоторые категории лиц освобождены от уплаты единого взноса. Среди них:
- ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;
- наемные работники (за них взнос уплачивает работодатель);
- пенсионеры;
- лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;
- мобилизованные граждане;
- ФЛП на общей системе без дохода.
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