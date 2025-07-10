Украинцы уплатили более 314 млрд грн ЕСВ за полгода — Finance.ua
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Украинцы уплатили более 314 млрд грн ЕСВ за полгода

Казна и Политика
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Украинцы уплатили более 314 млрд грн ЕСВ за полгода
Украинцы уплатили более 314 млрд грн ЕСВ за полгода
За первое полугодие 2025 года плательщики уплатили более 314,6 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 22,8%, или почти на 58,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — июнь 2024 года поступило более 256,1 млрд гривен.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«Единый взнос — основной источник наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи гражданам и т. д. Он автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования», — говорится в сообщении.
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С 1 января 2025 года физические лица — предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2025 год».

Кто освобожден от уплаты ЕСВ

Некоторые категории лиц освобождены от уплаты единого взноса. Среди них:
  • ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;
  • наемные работники (за них взнос уплачивает работодатель);
  • пенсионеры;
  • лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;
  • мобилизованные граждане;
  • ФЛП на общей системе без дохода.
По материалам:
Finance.ua
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