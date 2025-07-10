С 2026 года в Украине будут действовать новые условия трудоустройства для людей с инвалидностью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 2026 года в Украине будут действовать новые условия трудоустройства для людей с инвалидностью

Казна и Политика
30
С 2026 года в Украине будут действовать новые условия трудоустройства для людей с инвалидностью
С 2026 года в Украине будут действовать новые условия трудоустройства для людей с инвалидностью
С 1 января 2026 года в Украине существенно изменится подход к трудоустройству людей с инвалидностью.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко в эфире телемарафона.
«Будет больше возможностей для интеграции и адаптации на рынке труда. Также будут стимулы для работодателей активнее трудоустраивать людей с инвалидностью», — заявил Василенко.
Что изменится для людей с инвалидностью и работодателей:
  • вводится квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью как для частного, так и для государственного сектора;
  • отменяются устаревшие запреты на виды работ — разрешено трудоустройство на ту деятельность, которая не вредит здоровью или безопасности человека с инвалидностью и окружающим;
  • вводится социальное сопровождение при трудоустройстве как для самого человека с инвалидностью, так и для работодателя;
  • новый подход к выполнению квоты: стимулирование вместо штрафов, возможность компенсировать частичную занятость или создать доступное рабочее место.
Читайте также
«В Украине всего 16% людей с инвалидностью трудоустроены, в странах ЕС этот показатель намного выше — от 50 до 70%. Мы меняем этот подход. В то же время, наша цель — не формальное выполнение квот, а реальная качественная занятость. Люди с инвалидностью должны жить достойно, с возможностью работать и быть частью экономики страны», — рассказал он.
Напомним, с начала года более 20 тысяч человек с инвалидностью воспользовались услугами Государственной службы занятости. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей с инвалидностью устроили на Житомирщине и Львовщине. Численность людей с инвалидностью, получивших статус безработного с начала этого года, составила 18,4 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems