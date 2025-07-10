С 2026 года в Украине будут действовать новые условия трудоустройства для людей с инвалидностью — Finance.ua

С 2026 года в Украине будут действовать новые условия трудоустройства для людей с инвалидностью Сегодня 09:44 — Казна и Политика

С 2026 года в Украине будут действовать новые условия трудоустройства для людей с инвалидностью

С 1 января 2026 года в Украине существенно изменится подход к трудоустройству людей с инвалидностью.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Владимир Василенко в эфире телемарафона.

«Будет больше возможностей для интеграции и адаптации на рынке труда. Также будут стимулы для работодателей активнее трудоустраивать людей с инвалидностью», — заявил Василенко.

Что изменится для людей с инвалидностью и работодателей:

вводится квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью как для частного, так и для государственного сектора;

отменяются устаревшие запреты на виды работ — разрешено трудоустройство на ту деятельность, которая не вредит здоровью или безопасности человека с инвалидностью и окружающим;

вводится социальное сопровождение при трудоустройстве как для самого человека с инвалидностью, так и для работодателя;

новый подход к выполнению квоты: стимулирование вместо штрафов, возможность компенсировать частичную занятость или создать доступное рабочее место.

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«В Украине всего 16% людей с инвалидностью трудоустроены, в странах ЕС этот показатель намного выше — от 50 до 70%. Мы меняем этот подход. В то же время, наша цель — не формальное выполнение квот, а реальная качественная занятость. Люди с инвалидностью должны жить достойно, с возможностью работать и быть частью экономики страны», — рассказал он.

Напомним, с начала года более 20 тысяч человек с инвалидностью воспользовались услугами Государственной службы занятости. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей с инвалидностью устроили на Житомирщине и Львовщине. Численность людей с инвалидностью, получивших статус безработного с начала этого года, составила 18,4 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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