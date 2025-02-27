В Украине расширили возможности трудоустройства лиц с инвалидностью — Зеленский подписал закон Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В Украине расширили возможности трудоустройства лиц с инвалидностью — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4219-IX , который меняет подходы к трудоустройству людей с инвалидностью, обеспечивая им равные возможности на рынке труда и систему поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«Этот закон является важным шагом к созданию реальных возможностей для людей с инвалидностью на открытом рынке труда. Предприятия смогут ввести полный цикл поддержки: от трудоустройства до создания благоприятных условий, учитывающих интересы всех сторон, а также сопровождения людей с инвалидностью на рабочем месте. Это приближает нас к европейским стандартам, открывает новые перспективы интеграции людей с инвалидностью и способствует полной реализации их потенциала», — сказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Среди основных новшеств:

расширение возможности трудоустройства для людей с инвалидностью, которые включают органы государственной власти и местного самоуправления;

обеспечение предоставления социальных услуг сопровождения при трудоустройстве и на рабочем месте, а также услуги персонального ассистента или переводчика жестового языка;

введение целевого взноса, направляемого в фонд на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью, как альтернативу административно-хозяйственным санкциям за невыполнение норматива трудоустройства этой категории.

Напомним, правительство расширило доступ украинцам к программе компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Это означает, что компенсацию от государства смогут получить также самозанятые лица, физические лица — предприниматели, являющиеся людьми с инвалидностью.

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