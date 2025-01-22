Трудоустройство лиц с инвалидностью: в Минсоцполитики объяснили, что меняет принятый закон — Finance.ua

Трудоустройство лиц с инвалидностью: в Минсоцполитики объяснили, что меняет принятый закон Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Трудоустройство лиц с инвалидностью: в Минсоцполитики объяснили, что меняет принятый закон

15 января парламент принял закон, фундаментально изменяющий механизмы трудоустройства лиц с инвалидностью, обеспечивая равные условия для всех работодателей и новые возможности для самих работников.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как отмечают в пояснительной записке закона, Украина обязалась обеспечивать право лиц с инвалидностью на самостоятельность и полное участие в жизни общества, принимать меры для реализации права на образование и профессиональную подготовку, способствовать их доступу к открытому рынку труда.

«Теперь абсолютно все работодатели — как частный бизнес, так и государственные органы и органы местного самоуправления — равны перед обязанностью трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь объем прав, обязанностей и ответственности для всех этих категорий одинаков», — подчеркнула Жолнович.

Законом также отменена норма об обязательном определении МСЭК направлений для трудоустройства лиц с инвалидностью. Теперь люди с ограниченными возможностями могут выбирать любую работу, не причиняющую вреда их здоровью. Особенно важно это нововведение для военных, которые после полученных ранений хотят вернуться на службу.

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Кроме того, закон позволяет государству за счет средств Фонда социальной защиты лиц по инвалидности предоставлять больше видов поддержки работодателям. В частности, речь идет об:

обустройстве рабочих мест для лиц с инвалидностью;

обеспечении таких работников социальным сопровождением при необходимости;

компенсации работодателю части средств, если человек в результате полученных функциональных ограничений будет работать с меньшей производительностью.

«То есть огромное количество видов поддержки, которые раньше были недоступны, сегодня получили возможность для финансирования, и у нас будет необходимый государственный ресурс», — добавила министр.

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Кроме того, закон расширяет список предприятий, которые могут получить помощь. Если раньше поддержка предоставлялась только компаниям, учредителями которых являются общественные организации, то теперь ее могут получить все предприятия, где работают 30% лиц со сложными инвалидностями или 50% - с другими.

Благодаря этому закону:

в разы расширяется количество рабочих мест, предлагаемых лицам с инвалидностью, за счет включения в соответствующий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления.

предусматривается внедрение государственных стандартов оборудования (устройства) рабочего места и обеспечение разумным приспособлением рабочих мест на предприятиях и организациях;

заменяются унизительные штрафы за нетрудоустроенных лиц с инвалидностью на прозрачный и честный платеж предпринимателей на создание рабочих мест.

Ракурс По материалам:

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