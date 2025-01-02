В каком случае лицу с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве — Finance.ua

В каком случае лицу с инвалидностью может быть отказано в трудоустройстве Сегодня 20:33 — Личные финансы

Согласно статье 17 Закона Украины от 21 марта 1991 года № 875-XII «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», отказ в заключении трудового договора или в продвижении по службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с инвалидностью на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, когда по заключению медико-социальной экспертизы состояние его здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей, угрожает здоровью и безопасности труда других лиц или продолжение трудовой деятельности или изменение ее характера и объема чревато ухудшением здоровья лиц с инвалидностью. Об этом пишет Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда

Напомним, в канун Нового года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон от 19 декабря 2024 года № 4170-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении оценки повседневного функционирования личности», предусматривающий ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий. Он начнет действовать с 1 января 2025 года.

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