Зеленський підписав скандальний закон про «добросовісних набувачів» — Finance.ua

Зеленський підписав скандальний закон про «добросовісних набувачів» Сьогодні 15:16

Зеленський підписав скандальний закон про «добросовісних набувачів»

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» (законопроєкт № 12089).

Про це свідчить інформація в картці документа на сайті Верховної Ради. Цей закон — одна з ключових ініціатив, на якій наполягала Рада з підтримки бізнесу.

Документ, підтриманий парламентом, встановлює чіткі терміни, протягом яких правоохоронні органи можуть подати позов до підприємця про недобросовісне набуття землі.

Він визначає перелік об’єктів, на які право добросовісного набувача не поширюється. Ще одна норма — гарантія відшкодування інвестицій підприємцю у разі рішення суду про повернення активу державі.

За СРСР переважна більшість земельних ділянок перебувала у державній чи комунальній власності. Продавати їх почали більш активно наприкінці 1990-x та на початку 2000-х. Незаконне заволодіння землею — одна з поширених причин, через які правоохоронці відкривають справи, повʼязані з бізнесом.

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Тепер закон закріплює, що подібне розслідування правоохоронці можуть ініціювати лише протягом 10 років з моменту передачі землі у приватну власність. Якщо мають докази порушень.

Раніше у Центрі протидії корупції (ЦПК) попередили , що під аргументацією «посилення захисту прав добросовісного набувача» цей законопроєкт призведе до легалізації махінацій із земельними оборудками, включно зі схемами Комарницького.

«Якщо так званий „добросовісний набувач“ купує/отримує незаконно виведену з власності держави чи громади землю чи нерухомість 10 років після корупційної оборудки, то держава чи громада втрачають право повернути ці активи», — зазначили в ЦПК.

Наголошувалось, що таким чином можуть бути незаконно відчужені землі, що не могли бути відчужені законно (наприклад, пляж на березі моря чи ділянка лісу). Тобто купуючи такий актив, «добросовісний набувач» чудово розуміє, що така земля не може бути куплена законно. Крім того, це може призвести до того, що низка ділянок, які розслідуються правоохоронцями, будуть визнані законними.

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