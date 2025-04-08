ЕС должен купить у США на $350 млрд энергоносителей, чтобы Трамп ослабил тарифы — Finance.ua

ЕС должен купить у США на $350 млрд энергоносителей, чтобы Трамп ослабил тарифы Сегодня 11:28

Европейский Союз должен будет взять на себя обязательство купить американские энергоносители на $350 млрд, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Об этом заявил Дональд Трамп поздно вечером в понедельник, отвергнув предложение Брюсселя о тарифах «ноль на ноль» на автомобили и промышленные товары, пишет thepage

Комментарии Трампа на пресс-конференции в Белом доме стали ответом на заявление президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, которая ранее в понедельник сообщила, что ЕС предложил снизить тарифы блока до нуля на импортируемые из США автомобили и промышленные товары, если Трамп ответит взаимностью.

«Нет, не достаточно. У нас дефицит в отношениях с Европейским Союзом составляет 350 миллиардов долларов, и он скоро исчезнет. Один из способов, которым он может исчезнуть легко и быстро, — это то, что им придется покупать у нас нашу энергию… они могут ее покупать, мы можем сбросить 350 миллиардов долларов за одну неделю. Они должны купить и взять на себя обязательство купить такое же количество энергии», — ответил Трамп на вопрос журналиста, достаточно ли ему этого предложения, чтобы отступить.

Предложение фон дер Ляен появилось после того, как на прошлой неделе Трамп ввел 20-процентные тарифы для ЕС и минимум 10-процентные пошлины для других торговых партнеров. В ответ финансовые рынки по всему миру лишились триллионов долларов, а европейские акции в понедельник испытали наибольшее однодневное падение с начала пандемии Covid-19.

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