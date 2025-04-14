Довоенных условий торговли с ЕС не будет: Коваль анонсировал компромиссный вариант — Finance.ua

Довоенных условий торговли с ЕС не будет: Коваль анонсировал компромиссный вариант Сегодня 21:15 — Казна и Политика

Возвращение к довоенным условиям торговли с ЕС не состоится, наработан компромиссный вариант, который учтет интересы как украинских, так и европейских фермеров.

Об этом в телеэфире заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Он отметил, что во время профессиональной встречи с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Кристофом Хансеном стороны обсудили реальную динамику торговли и определенные ключевые проблемные точки, ранее озвученные Евросоюзом.

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«Раньше мы больше видели эмоции со стороны Евросоюза, и эти эмоции подогревали некоторые масс-медиа. Встреча была очень конструктивной и основывалась именно на обсуждении. Что важно понимать: промежуточный положительный результат такой первой делегации — это то, что возвращения к условиям торговли довоенных времен точно не будет», — отметил Коваль.

В то же время, по словам министра, необходимо в ближайшее время выработать компромиссный вариант и алгоритм взаимодействия, который будет учитывать интересы украинских и европейских фермеров относительно предсказуемой торговли, контролируемых объемов и продолжения доступа украинской агропродукции к европейскому рынку.

«Нам важно сохранить постоянство сельских территорий, а украинские фермеры в Сумской, Черниговской, Харьковской областях должны иметь доступ к европейскому рынку, потому что он премиальный. И я напомню, что 52% всего, что мы экспортируем от Украины из агропродукции, идет на рынки Европы», — отметил министр.

Коваль подытожил, что важно еще раз доказать, что Украина — это партнер, с которым Евросоюз может стать еще сильнее, и не является угрозой для аграрной политики европейских стран.

Как сообщалось, Украина ведет диалог со всеми партнерами в ЕС, чтобы продолжить действие так называемых автономных торговых мер (АТМ), введенных Евросоюзом для торговли с Украиной, по крайней мере, до конца этого года, чтобы сохранить беспошлинный режим торговли между Украиной и ЕС до заключения нового двустороннего торгового соглашения.

Укрінформ По материалам:

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