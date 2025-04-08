Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ — Finance.ua
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Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ

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Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ
Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ
Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Делаем еще один шаг к более глубокой экономической интеграции с Европой. Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ — Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном. Это перезапуск соглашения 2010 года, адаптированный к новой реальности. Он открывает новые возможности для украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью», — написал Шмыгаль.
По его словам, новый документ включает обновленные разделы по упрощению процедур торговли, санитарных и фитосанитарных мер, государственных закупок, технического сотрудничества и защиты интеллектуальной собственности, а также добавлены новые главы:
  • электронная коммерция,
  • поддержка малого и среднего бизнеса,
  • торговля и устойчивое развитие.
Среди прочего, соглашение также включает современные правила происхождения товаров, что открывает путь к более глубокой интеграции в европейские цепи поставок.
«Кроме того, подписываем отдельные обновления в соглашения с Норвегией, Исландией и Швейцарией в сфере сельского хозяйства. Это позволит уменьшить барьеры и расширить доступ украинских товаров на эти рынки», — добавил Шмыгаль.
По материалам:
Finance.ua
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