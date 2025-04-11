ЕС и Китай обсудили снижение цен на электромобили из КНР — Finance.ua
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ЕС и Китай обсудили снижение цен на электромобили из КНР

Мир
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ЕС и Китай обсудили снижение цен на электромобили из КНР
ЕС и Китай обсудили снижение цен на электромобили из КНР
Европейский Союз и Китай договорились рассмотреть возможность введения минимальных цен на электромобили китайского производства вместо тарифов, которые ЕС ввел на электрокары в прошлом году.
Об этом сообщает Reuters.
Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович провел разговор с министром торговли Китая Ван Вентао. Стороны согласились рассмотреть введение минимальных цен.
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Ранее Шефчович отмечал, что любые минимальные цены должны быть столь же эффективны и подконтрольны, как и тарифы ЕС.
В октябре 2024 года Евросоюз повысил тарифы на электромобили китайского производства до 45,3%, но теперь Брюссель и Пекин выдвинули идею отменить их из-за обязательств Китая повысить минимальные цены на авто.
Текущие ставки европейских тарифов составляют:
  • 17% для BYD;
  • 18,8% для Geely;
  • 35,3% для SAIC.
Все это вдобавок к стандартной импортной пошлине ЕС на авто в размере 10%.
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Еврокомиссия уже заявила, что готова продолжить переговоры с Китаем по альтернативе тарифам.
Переговоры о потенциальном компромиссе в тарифах между Европой и Китаем проходят на фоне того, что президент США Дональд Трамп начал торговую войну с рядом ближайших партнеров Америки, в том числе с ЕС и Китаем.
По материалам:
Корреспондент.net
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