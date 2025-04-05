Продажи китайских электромобилей в Европе упали до минимума за два года — Finance.ua

Продажи китайских электромобилей в Европе упали до минимума за два года Сегодня 22:06 — Технологии&Авто

Продажи китайских электромобилей в Европе упали до минимума за два года, Фото: freepik

Доля китайских электромобилей в Европе упала до 6,9% в феврале — это самый низкий показатель за последние два года. В январе она составила 7,8%.

Об этом сообщила исследовательская компания Dataforce, пишет Bloomberg.

Причины падения

Причиной такого спада стали новые импортные пошлины ЕС, которые для некоторых китайских брендов доходят до 45%. Это остановило многолетний рост китайского автопрома в Европе.

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В то же время рынок электромобилей в регионе вырос на 26% благодаря стимулам для автопроизводителей и появлению новых моделей от Volkswagen, Renault и Kia.

Аналитик Dataforce Джулиан Литцингер пояснил, что китайские бренды не смогли воспользоваться слабостью Tesla, потерявшей часть спроса из-за политических высказываний Илона Маска.

Несмотря на всеобщее падение, компания BYD смогла почти удвоить регистрацию электромобилей в Европе, Великобритании и странах ЕАВТ — до 4 436 машин.

Это стало возможным благодаря широкому модельному ряду и активному выходу в оба сегмента — массовый и премиум.

BYD также опередила Tesla на нескольких рынках, включая Германию и Италию.

Економічна Правда По материалам:

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