Продажи китайских электромобилей в Европе упали до минимума за два года — Finance.ua

Продажи китайских электромобилей в Европе упали до минимума за два года
Доля китайских электромобилей в Европе упала до 6,9% в феврале — это самый низкий показатель за последние два года. В январе она составила 7,8%.
Об этом сообщила исследовательская компания Dataforce, пишет Bloomberg.
Причины падения
Причиной такого спада стали новые импортные пошлины ЕС, которые для некоторых китайских брендов доходят до 45%. Это остановило многолетний рост китайского автопрома в Европе.
В то же время рынок электромобилей в регионе вырос на 26% благодаря стимулам для автопроизводителей и появлению новых моделей от Volkswagen, Renault и Kia.
Аналитик Dataforce Джулиан Литцингер пояснил, что китайские бренды не смогли воспользоваться слабостью Tesla, потерявшей часть спроса из-за политических высказываний Илона Маска.
Несмотря на всеобщее падение, компания BYD смогла почти удвоить регистрацию электромобилей в Европе, Великобритании и странах ЕАВТ — до 4 436 машин.
Это стало возможным благодаря широкому модельному ряду и активному выходу в оба сегмента — массовый и премиум.
BYD также опередила Tesla на нескольких рынках, включая Германию и Италию.
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