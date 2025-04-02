Toyota не успевает за спросом на гибриды собственного производства — Finance.ua

Toyota не успевает за спросом на гибриды собственного производства 02.04.2025, 02:14 — Технологии&Авто

Toyota не успевает за спросом на гибриды собственного производства

Клиенты ждут своих автомобилей от двух до девяти месяцев. В самом большом дефиците — модели Yaris Cross и RAV4.

Гибридные автомобили японской Toyota оказались в дефиците, потому что компания не успевает за невероятным спросом на авто, сообщает Reuters

Toyota имеет недостаток гибридных моделей во всех ключевых регионах, в том числе в США, Европе, Японии и Китае. В США почти все гибридные модели были распроданы примерно в середине февраля, а покупателям в Европе новых гибридов приходится ждать в среднем от 60 до 70 дней, что вдвое больше, чем в 2020 году. По данным Toyota, к автомобилям с наибольшим спросом и наименьшим предложением в Европе относятся гибридный Yaris Cross и плагин-гибрид RAV4.

В Японии очередь гибридов достигает 2−5 месяцев, а в Индии, где Toyota активно наращивает производство, клиенты ждут от двух до девяти месяцев. При этом отдельные клиенты в Индии сообщают о задержках более чем на два года еще с 2023 года.

Задержки в производстве связаны с ограниченными поставками компонентов, используемых в гибридных силовых установках. Они в основном производятся в Японии и отправляются за границу, где и собираются автомобили. Наиболее дефицитными оказались магниты для электродвигателей из-за проблем поставки Aisin Corp и инверторы — их производитель Denso также сталкивается с дефицитом поставок на уровне второстепенных поставщиков.

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Toyota признает, что спрос на ее гибриды значительно возрос во всех регионах, и компания прилагает все усилия, чтобы улучшить ситуацию. В частности, в Индии производитель уже расширил производство на 32 000 автомобилей в год и планирует увеличить еще на 100 000, а в США компания инвестировала $14 млрд в производство батарей, чтобы обеспечить растущий спрос на гибриды.

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