Toyota сделала ставку на практичность в новом Land Cruiser 300: что изменится — Finance.ua

Toyota сделала ставку на практичность в новом Land Cruiser 300: что изменится Сегодня 03:49 — Технологии&Авто

Toyota сделала ставку на практичность в новом Land Cruiser 300: что изменится

Toyota раскрыла детали об обновленном Land Cruiser 300 2025 года. Первой страной, где появится эта модель, станет Австралия — внедорожник поступит на местный рынок во втором квартале.

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Самым заметным изменением является новая цифровая приборная панель: в топовых комплектациях установят экран с диагональю 12,3 дюйма, а в базовых — 7 дюймов. Мультимедийная система также подверглась модернизации и теперь поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

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Обновление коснулось и функциональности: внедорожник получил новое программное обеспечение с возможностью обновлений «по воздуху».

В управлении климат-контролем Toyota вернула физические кнопки, оставив для мультимедийной системы только регулятор громкости и кнопку включения. Проигрыватель CD/DVD убрали, заменив его портом HDMI для подключения внешних устройств.

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Среди других новшеств — усовершенствованные системы помощи водителю, включая помощь при парковке и экстренном торможении, а также электропривод рулевого управления в базовой версии GX. Добавлена ​​вентиляция центральной консоли и функция предупреждения об опасности при открывании двери.

Ampercar По материалам:

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