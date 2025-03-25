Toyota сделала ставку на практичность в новом Land Cruiser 300: что изменится — Finance.ua

Toyota сделала ставку на практичность в новом Land Cruiser 300: что изменится
Toyota раскрыла детали об обновленном Land Cruiser 300 2025 года. Первой страной, где появится эта модель, станет Австралия — внедорожник поступит на местный рынок во втором квартале.
Самым заметным изменением является новая цифровая приборная панель: в топовых комплектациях установят экран с диагональю 12,3 дюйма, а в базовых — 7 дюймов. Мультимедийная система также подверглась модернизации и теперь поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.
Обновление коснулось и функциональности: внедорожник получил новое программное обеспечение с возможностью обновлений «по воздуху».
В управлении климат-контролем Toyota вернула физические кнопки, оставив для мультимедийной системы только регулятор громкости и кнопку включения. Проигрыватель CD/DVD убрали, заменив его портом HDMI для подключения внешних устройств.
Среди других новшеств — усовершенствованные системы помощи водителю, включая помощь при парковке и экстренном торможении, а также электропривод рулевого управления в базовой версии GX. Добавлена вентиляция центральной консоли и функция предупреждения об опасности при открывании двери.
Автогражданка (ОСАГО)
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