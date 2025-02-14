Новый 900-сильный суперкар от Toyota рассекретили на первых изображениях — Finance.ua
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Новый 900-сильный суперкар от Toyota рассекретили на первых изображениях

Технологии&Авто
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Новый 900-сильный суперкар от Toyota рассекретили на первых изображениях
Новый 900-сильный суперкар от Toyota рассекретили на первых изображениях
Новый суперкар станет преемником знаменитого Lexus LFA. Для купе готовят 900-сильную гибридную установку с V8 и электромотором.
Toyota завершает разработку нового скоростного суперкара. Его представят осенью нынешнего года, а пока прототипы купе заметили во время тестов в окрестностях немецкого автодрома Нюрбургринг. Об этом сообщает японское издание Best Car.
Новый Lexus LFR получит легкий карбоновый кузов с длинным капотом, расширенными крыльями и заостренной задней частью. Кроме того, появится гоночная версия модели, отличающаяся огромным антикрылом. Длина авто составит примерно 4,6 м, ширина — 1,95 м, а высота — 1,2 м.
Суперкар Lexus LFR получит совершенно новую гибридную установку с 4,0-литровым бензиновым V8 твин-турбо на 720 л. с. и 180-сильным электромотором. Суммарная отдача составит 900 сил. Цена Lexus LFR в Японии составит примерно 30 миллионов иен ($197 000), то есть он будет дешевле предшественника.
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По материалам:
Фокус
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