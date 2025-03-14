Новый кроссовер Toyota Urban Cruiser дебютировал официально (фото) — Finance.ua

Новый кроссовер Toyota Urban Cruiser дебютировал официально (фото) Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Новый кроссовер Toyota Urban Cruiser дебютировал официально (фото)

Toyota представила новый электрический кроссовер Urban Cruiser с запасом хода до 400 км и мощностью 184 л.с.

Прошло несколько месяцев, как Toyota обнародовала первые изображения и детали нового электрического кроссовера Urban Cruiser. Новинка должна стать электрической альтернативой популярному Toyota Yaris Cross из сегмента B-SUV и расширить электрическую линейку бренда.

На форуме Kenshiki Forum 2025 компания Toyota обнародовала новые ключевые аспекты своей стратегии электрификации на ближайшие годы, а также свое видение мобильности будущего. На событии были представлены новые модели, которые в скором времени поступят в автосалоны. В частности, дебютировали новый электрический кроссовер Toyota C-HR+ и обновленный Toyota bZ4X. К ним также присоединился Urban Cruiser.

На презентации были объявлены новые актуальные детали по комплектациям и времени поступления к европейским дилерам.

Дизайн

Благодаря тесному сотрудничеству Toyota с Suzuki, новый Urban Cruiser станет моделью начального уровня в линейке электромобилей Toyota.

Кроссовер имеет современный вид, который бренд описывает как Urban Tech. Передняя часть отличается дизайном «молота»: фары вместе с решеткой радиатора имеют характерный световой оттенок.

Вид сбоку раскрывает типичные черты кроссовера, который может быть оборудован 18 или 19-дюймовыми колесами (в зависимости от комплектации). Сзади можно увидеть горизонтально расположенные задние фонари, слегка обволакивающие и соединенные окантовкой.

Toyota предложит многочисленные варианты цвета кузова, включая двухцветную конфигурацию с черной контрастной крышей.

Интерьер

Внутри нового Urban Cruiser предоставляется традиционная атмосфера, типичная для автомобилей Toyota. Передняя панель сочетает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый сенсорный экран.

Мультимедийная система совместима с Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, она предоставляет доступ к целому ряду цифровых онлайн-сервисов. Система может управлять 360-градусной камерой, звуковой системой JBL, раздвижным люком, 12-цветной системой внутреннего освещения и водительским сидением с электроприводом.

В число систем помощи входят адаптивный круиз-контроль и ограничитель скорости, система предупреждения столкновений, предупреждение о выезде из полосы движения, вспомогательная система поддержки полосы движения и распознавание дорожных знаков.

Под капотом

Новый Urban Cruiser на старте продаж получит три варианта двигателя.

Базовая версия получит двигатель, состоящий из аккумулятора LFP емкостью 49 кВт-ч и двигателя мощностью 106 кВт (144 л.с.). Он имеет передний привод, и декларируемый запас хода WLTP составляет около 300 километров.

Средняя комплектация предлагается с аккумулятором LFP на 61 кВт-ч и двигателем на 128 кВт (174 л.с.). Он имеет передний привод и может проехать до 400 км на одном заряде.

Топовая полноприводная версия имеет батарею LFP емкостью 61 кВт-ч и два двигателя (по одному на ось), производящих общую мощность 135 кВт (184 л.с.). Этот вариант может проехать до 350 км по циклу WLTP и имеет систему помощи при спуске и режиме движения Trail.

Старт продаж и цена

Toyota подтвердила, что новый Urban Cruiser появится в Европе нынешней осенью. Компания анализирует разные маркетинговые данные для того, чтобы выбрать рынки, на которых будет продаваться новинка. Цена также пока не объявлена.

motorcar По материалам:

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