ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом (фото) — Finance.ua

ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом (фото) Сегодня 03:08 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых надежных электромобилей с пробегом (фото)

Эксперты определили самые надежные подержанные электромобили. В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий. Результаты исследования опубликовало британское издание WhatCar.

В его рамках опросили владельцев электрических моделей в возрасте 5 лет, чтобы они рассказали об основных проблемах и неисправностях, зафиксированных за время эксплуатации авто. На рейтинг надежности электрокаров влияла не только частота посещения СТО, но и стоимость ремонта.

10 место. Polestar 2 (с 2020 г.) — рейтинг надежности 89,3%

Неисправности зафиксировали в 33% Polestar 2 , причем они были самыми разными — выходили из строя электроника, мультимедиа, батарея, детали интерьера. Ремонт обычно был гарантийным, но довольно долгим: 44% авто задерживались на СТО на неделю, а 20% — ремонтировали еще дольше.

Проблемные места: электроника, мультимедиа, батарея, внутренняя отделка.

9 место. Tesla Model 3 (с 2019 г.) — рейтинг надежности 89,5%

Проблемы обнаружили у 27% Tesla Model 3. В половине случаев авто отремонтировали за день, однако треть машин провела в сервисе неделю. Большинство неисправностей устранили по гарантии, однако отмечается, что ремонт Tesla Model 3 недешевый — может достигать $2000.

Проблемные места: кузовные детали, электроника, подвеска.

8 место. MG5 EV (с 2020 г.) — рейтинг надежности 92%

Электрический универсал MG5 надежнее Tesla — 21% авто выходили из строя. Впрочем, половину из них ремонтировали в течение недели. 83% случаев были гарантийными, к тому же стоимость ремонта MG5 невелика — в среднем $400−650.

Проблемные места: батарея, кондиционер, подвеска.

7 место. Cupra Born (с 2022 г.) — рейтинг надежности 92,5%

Яркий собрат Volkswagen ID.3 достаточно надежен. 26% Cupra Born имели неисправности, причем у большинства из них выходила из строя мультимедийная система (это был гарантийный случай). Впрочем, половину автомобилей провела на СТО неделю.

Проблемные места: мультимедиа, электроника, кузовные детали

6 место. BMW i3 (2013−2022) — рейтинг надежности 92,5%

BMW i3 — одна из самых старых электрических моделей на рынке и одна из самых надежных. Только 9% авто испытывали проблемы, причем три четверти из них исправили менее чем через неделю. Впрочем, стоимость ремонта немалая — в среднем до 2000 долларов.

Проблемные места: электроника, кондиционер, подвеска.

5 место. Volkswagen e-Up (2013−2023) — рейтинг надежности 94,6%

Электрический Volkswagen Up надежый — выходили из строя только 13% авто. Впрочем, их ремонтировали довольно долго — большинство машин задержались на СТО на неделю. Но все случаи были гарантийными.

Проблемные места: кондиционер, батарея, электроника.

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3−4 место. Renault Megane E-Tech (с 2022 г.) — рейтинг надежности 95,5%

Проблемы зафиксированы в 14% Renault Megane E-Tech и все их исправили по гарантии. Обычно электрокары отремонтировали менее чем за неделю.

Проблемные места: внутренняя отделка, электроника, муьтимедиа, подвеска.

3−4 место. BMW i4 (с 2021 г.) — рейтинг надежности 95,5%

Количество неисправных BMW i4 немалое — 27% авто. Впрочем, всех их отремонтировали по гарантии и большинство неисправностей были незначительными — на их устранение потребовался один день.

Проблемные места: кузовные детали, электроника, батарея.

2 место. Nissan Leaf (с 2019 г.) — рейтинг надежности 95,6%

Электромобиль Nissan Leaf второго поколения отличается надежностью — всего 11% авто вышли из строя, а 60% из них отремонтировали за день. Хэтчбек относительно недорогой в содержании — стоимость ремонта обычно не превышает $1300.

Проблемные места: внутренняя отделка, тормоза, электроника.

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1 место. Mini Electric (2020−2024) — рейтинг надежности 98,4%

Электромобиль Mini прошлого поколения не поражал запасом хода, зато надежный. Только 5% автомобилей выходили из строя и обычно их ремонтировали по гарантии и до недели.

Проблемные места: электроника, аккумулятор.

Фокус По материалам:

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