Венгрия и Словакия заблокировали пакет санкций против рф — Finance.ua

Венгрия и Словакия заблокировали пакет санкций против рф
Как передает Reuters, в понедельник, 23 июня, Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций против рф.
Как они объяснили, это было сделано в ответ на планы Европейского Союза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей.
«Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, в том числе Венгрии и Словакии, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как мы это делали раньше», —
объяснил Сийярто.
Напомним, 10 июня Еврокомиссия предложила новый раунд санкций против россии, которые направлены на энергетические доходы москвы, ее банковскую систему и военную промышленность.
На что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Еврокомиссия не предложит Братиславе решение по ситуации, в которой окажется Словакия, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.
Санкционные предложения требуют единодушия в блоке для утверждения.
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