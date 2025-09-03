0 800 307 555
С сегодняшнего дня заработал новый «потолок» цен на российскую нефть

Энергетика
76
Со среды, 3 сентября, заработал новый «потолок» цен на российскую нефть. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо прежних $60.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Такое решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против рф. Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть рф», — сообщил Ермак.
Напомним, 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против рф. Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию. Также установлен более низкий ценовой потолок на нефть. Кроме того, трубопроводы «Северный поток» будут запрещены.
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ранее заявил, что благодаря заложенным в нем санкциям россия может потерять по меньшей мере 10 миллиардов долларов до конца 2025 года.
Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против россии и дополнительные меры в отношении замороженных российских активов. Цель этих шагов — усилить давление на россию и поддержать оборону и восстановление Украины.
