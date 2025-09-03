С сегодняшнего дня заработал новый «потолок» цен на российскую нефть Сегодня 14:31 — Энергетика

Со среды, 3 сентября, заработал новый «потолок» цен на российскую нефть. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо прежних $60.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Такое решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против рф. Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть рф», — сообщил Ермак.

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против рф. Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию. Также установлен более низкий ценовой потолок на нефть. Кроме того, трубопроводы «Северный поток» будут запрещены.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ранее заявил , что благодаря заложенным в нем санкциям россия может потерять по меньшей мере 10 миллиардов долларов до конца 2025 года.

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против россии и дополнительные меры в отношении замороженных российских активов. Цель этих шагов — усилить давление на россию и поддержать оборону и восстановление Украины.

