В результате российской атаки в некоторых областях есть отключения света — Finance.ua

В результате российской атаки в некоторых областях есть отключения света

В результате ночной вражеской ракетно-дроновой атаки повреждены энергообъекты в нескольких областях, что привело к локальным отключениям потребителей.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, часть потребителей к утру уже удалось запитать. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что потребление электроэнергии снизилось.

«Сегодня, 28 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 1,1% ниже, чем в это же время в предыдущий день — в среду. Причина — установление безоблачной погоды на всей территории Украины, что приводит к высокой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему уменьшению энергопотребления из общей сети», — пояснили в «Укрэнерго».

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами.

россияне этой ночью ударили по парку скоростных поездов «Интерсити+» «Укрзализныци», также повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к многочасовым задержкам поездов.

