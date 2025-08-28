Цены на нефть реагируют на новые пошлины США против Индии — Finance.ua

Цены на нефть реагируют на новые пошлины США против Индии Сегодня 13:10 — Энергетика

Цены на нефть в четверг снизились после роста в предыдущей сессии, поскольку инвесторы взвешивают ожидания по сокращению спроса на топливо в США накануне завершения летнего сезона спроса и следят за реакцией Индии на карательные пошлины США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent подешевели на 63 цента, или 0,91%, до $67,43 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) снизились на 62 цента, или 0,97% до $63,55.

В предыдущей сессии оба контракта выросли после того, как Управление энергетической информации США сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 2,4 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 августа, по сравнению с прогнозом аналитиков Reuters в 1,9 млн баррелей.

«Цены на нефть сегодня снижаются, поскольку трейдеры пересматривают вчерашний рост на фоне отчета EIA», — сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

«Хотя запасы сырой нефти в США снова уменьшились, темпы сокращения замедлились по сравнению с прошлой неделей, что сдерживает растущий оптимизм», — добавила она.

Снижение указывает на устойчивый спрос в преддверии долгих выходных в США на День труда. Однако, по словам аналитика IG Тони Саймора, это обычно считается неофициальным завершением летнего автомобильного сезона и началом снижения спроса.

Трейдеры также следят за реакцией Нью-Дели на давление Вашингтона с требованием перестать покупать российскую нефть после того, как президент США Дональд Трамп в среду повысил пошлины на импорт из Индии до 50%.

