Министерство энергетики прокомментировало заявление путина о Запорожской АЭС — Finance.ua

Министерство энергетики прокомментировало заявление путина о Запорожской АЭС

россия атаковала тяжелой военной техникой и оккупировала гражданский ядерный объект Украины — Запорожскую атомную электростанцию, силой и террором блокируя законный украинский регуляторный и операторский контроль над станцией, которая является неотъемлемой собственностью Украины.

Об этом пишет Министерство энергетики Украины в ответ на заявления президента рф от 2 сентября 2025 года.

Станция находится в условиях внепроектной угрозы — то есть режима, который не был предусмотрен ни конструктивно, ни процедурно. Последствия такой эксплуатации невозможно должным образом оценить из-за постоянного военного захвата этого ядерного объекта.

Со времени установления военного контроля над Запорожской АЭС рф допустила системные, критически опасные деформации в техническом функционировании этого ядерного объекта.

Речь идет не только об уничтожении основного источника водоснабжения для охлаждения реакторов в результате подрыва Каховской дамбы, но и о многократных отключениях станции от украинской энергосистемы, которые уже 9 раз приводили к полному обесточиванию объекта — состоянию, которое является прямой предпосылкой ядерной аварии.

Условия, в которых ЗАЭС удерживается длительное время в режиме холодного останова, под наблюдением посторонних неустановленных лиц и без доступа легитимного украинского оператора, принципиально несовместимы с базовыми стандартами ядерной безопасности для объекта такого масштаба.

В этом контексте публичные заявления президента рф от 2 сентября 2025 г. о внедрении новых, неизвестных систем управления и контроля над станцией должны расцениваться как свидетельство попытки использовать ЗАЭС как военный инструмент в дальнейшем ведении войны против Украины.

Эти действия представляют прямую угрозу ядерной безопасности станции, а затем — Европы. Призываем международных партнеров к немедленной реакции, в частности, в рамках сентябрьской сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, где эти угрозы должны быть четко оценены и признаны на международном уровне.

Министерство энергетики Украины расценивает любые попытки рф ввести новые формы «управления» или «контроля» на Запорожской АЭС как целенаправленную эскалацию угрозы ядерной безопасности.

Украина призывает международное сообщество дать этим заявлениям и действиям четкую оценку с учетом их потенциального влияния на безопасность всего Европейского континента, — говорится в заявлении.

