Польша строит первую в Европе атомную электростанцию ​​с малыми реакторами

Энергетика
Польша строит первую в Европе атомную электростанцию ​​с малыми реакторами
Польша строит первую в Европе атомную электростанцию ​​с малыми реакторами
Польский нефтяной концерн Orlen и польская химическая компания Synthos подписали соглашение, которое позволит построить первую в Польше атомную электростанцию, которая будет использовать малые модульные реакторы. Ее построят в городе Влоцлавек.
Об этом сообщает пресс-служба Orlen.
Отмечается, что для реализации этого проекта партнеры создадут совместную компанию OSGE, где будут равноправными владельцами по 50%.
«Первая в Европе малая атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше. Мы создаем энергетическую систему будущего. В этом заключается смысл решения, принятого наблюдательным советом Orlen Group, одобрившим соглашение», — заявил председатель правления Orlen Иренеуш Фафара.
Второй ключевой элемент сделки — лицензия, предоставляющая OSGE полный доступ к американской технологии реактора BWRX-300.
Реактор BWRX-300, разработанный американской компанией GE Vernova, является самой современной конструкцией SMR, доступной в настоящее время в мире. Доступ к этой технологии ставит OSGE — и, как следствие, ORLEN — на передовые места глобального развертывания малых модульных реакторов.
Хотя Польша исторически зависит от угля для производства энергии, правительство активно стремится к переходу на низкоуглеродистые источники. По данным Forum Energii, в 2019 году польские домохозяйства потребляли около 87% всего угля, используемого в жилом секторе ЕС.
В 2023 году страна одобрила планы строительства 24 малых модульных реакторов в шести различных локациях. Среди них для геологических исследований выбрали Влоцлавек, Остроленко, Ставы Моновски, Домброву Гурничу, Новую Гуту и ​​Тарнобжежскую специальную экономическую зону.
Діло
