Польская Orlen и Нафтогаз подписали меморандум о стратегическом партнерстве — Finance.ua

Польская Orlen и Нафтогаз подписали меморандум о стратегическом партнерстве Сегодня 11:15 — Энергетика

Польская Orlen и Нафтогаз подписали меморандум о стратегическом партнерстве, Фото: naftogaz.com

Группа «Нафтогаз» и польская энергетическая компания Orlen заключили Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз».

«Подписали документ глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий и генеральный директор Orlen Иренеуш Фонфара 29 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества, в частности:

в сфере добычи и разработки месторождений;

восстановления разрушенной инфраструктуры;

реализации потенциальных совместных проектов

В рамках встречи стороны также обсудили поставки природного газа, нефтепродуктов, трансграничное и коммерческое сотрудничество.

Читайте также Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией

«Верю, что сотрудничество наших компаний выйдет на принципиально качественный уровень. Спасибо польским партнерам и лично CEO Orlen Иренеушу Фонфари за конструктивный диалог и искреннюю поддержку Украины», — отметил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

Напомним, польская энергетическая компания Orlen SA объявила о прекращении реализации своего крупнейшего нефтехимического проекта Olefin III. Решение утверждено Наблюдательным советом компании 11 декабря 2024 года. Проект стал неприбыльным из-за заниженных инвестиций, недооцененных капитальных затрат и неправильной оценки инфраструктуры и затрат, что подняло его стоимость в пять-шесть раз до 45−51 млрд злотых ($11−12 млрд), заявило руководство компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.