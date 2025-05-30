Польская Orlen и Нафтогаз подписали меморандум о стратегическом партнерстве — Finance.ua
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Польская Orlen и Нафтогаз подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Энергетика
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Польская Orlen и Нафтогаз подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Польская Orlen и Нафтогаз подписали меморандум о стратегическом партнерстве, Фото: naftogaz.com
Группа «Нафтогаз» и польская энергетическая компания Orlen заключили Меморандум о взаимопонимании.
Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз».
«Подписали документ глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий и генеральный директор Orlen Иренеуш Фонфара 29 мая 2025 года», — говорится в сообщении.
Меморандум предусматривает развитие сотрудничества, в частности:
  • в сфере добычи и разработки месторождений;
  • восстановления разрушенной инфраструктуры;
  • реализации потенциальных совместных проектов
В рамках встречи стороны также обсудили поставки природного газа, нефтепродуктов, трансграничное и коммерческое сотрудничество.
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«Верю, что сотрудничество наших компаний выйдет на принципиально качественный уровень. Спасибо польским партнерам и лично CEO Orlen Иренеушу Фонфари за конструктивный диалог и искреннюю поддержку Украины», — отметил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.
Напомним, польская энергетическая компания Orlen SA объявила о прекращении реализации своего крупнейшего нефтехимического проекта Olefin III. Решение утверждено Наблюдательным советом компании 11 декабря 2024 года. Проект стал неприбыльным из-за заниженных инвестиций, недооцененных капитальных затрат и неправильной оценки инфраструктуры и затрат, что подняло его стоимость в пять-шесть раз до 45−51 млрд злотых ($11−12 млрд), заявило руководство компании.
По материалам:
Finance.ua
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