Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией — Finance.ua
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Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией

Фондовый рынок
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Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией
Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией
Польская государственная нефтегазовая компания PKN Orlen расторгла контракт с российской «Татнефтью» без уплаты каких-либо штрафов после того, как москва прекратила поставки нефти в Польшу.
Об этом заявил исполнительный директор польской компании Даниэль Обайтек, передает Reuters.
Поставки по нефтепроводу «Дружба» были прекращены в феврале — через день после того, как Польша поставила первые танки Leopard в Украину.
Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек срок действия долгосрочного контракта PKN с «роснефтью». Срок действия соглашения с «Татнефтью» истекал в 2024 году.
«Эти контракты больше не существуют. Контракт с „роснефтью“ закончился в январе, мы его не продлевали. Второй контракт с „Татнефтью“... когда нефть перестала течь, у нас появился аргумент по расторжению контракта. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций», — отметил он.
Обайтек сообщил, что контракт был расторгнут несколько дней назад.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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