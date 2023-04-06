Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией — Finance.ua

Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией Сегодня 05:50 — Фондовый рынок

Польская PKN Orlen окончательно разорвала все нефтяные контракты с россией

Польская государственная нефтегазовая компания PKN Orlen расторгла контракт с российской «Татнефтью» без уплаты каких-либо штрафов после того, как москва прекратила поставки нефти в Польшу.

Об этом заявил исполнительный директор польской компании Даниэль Обайтек, передает Reuters.

Поставки по нефтепроводу «Дружба» были прекращены в феврале — через день после того, как Польша поставила первые танки Leopard в Украину.

Польша обязалась прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда истек срок действия долгосрочного контракта PKN с «роснефтью». Срок действия соглашения с «Татнефтью» истекал в 2024 году.

«Эти контракты больше не существуют. Контракт с „роснефтью“ закончился в январе, мы его не продлевали. Второй контракт с „Татнефтью“... когда нефть перестала течь, у нас появился аргумент по расторжению контракта. На этом основании мы расторгли этот контракт без штрафных санкций», — отметил он.

Обайтек сообщил, что контракт был расторгнут несколько дней назад.

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