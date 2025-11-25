0 800 307 555
Правительство планирует удешевить газ для нужд когенерационных установок

Энергетика
18
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады по восстановительным работам в энергосистеме после российских ударов.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Правительство Украины готовит и нормативные решения, чтобы, в частности, удешевить природный газ для нужд когенерационных установок и чтобы провести дерегуляцию процедур по установке таких установок — минимум процедур для людей и украинского бизнеса», — написал Зеленский.
Также, по его словам, правительство Украины должно обеспечить срочное завершение всех конкурсных процедур по строительству новых генерирующих мощностей, чтобы увеличить резерв оборудования.
Зеленский поручил продолжать соответствующую работу с партнерами по обеспечению достаточной поддержки восстановления.
Как известно, когенерационные установки позволяют обеспечить резервное электричество для критической инфраструктуры, социальных учреждений, предприятий, жилых домов. Многие регионы Украины, в частности, Киев, объявили о сооружении таких установок.
Напомним, Кабинет министров 23 октября принял решение о выделении 8,4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 года.
