россия планирует поставлять Китаю более 100 млрд кубометров газа в год

Энергетика
7
Глава кремля владимир путин сообщил, что россия планирует поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа в год.
Об этом сообщает ТАСС.
На пресс-конференции по итогам визита в Китай российский диктатор прокомментировал новые соглашения по поставкам трубопроводного газа.
По его словам, страны нашли консенсус по строительству газопровода «Сила Сибири-2». путин уверяет, что эти договоренности взаимовыгодны и в них «нет никакой благотворительности».
Также он сказал, что в ведущих экономиках Европы наблюдается рецессия, но мировая экономика растет, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таки м образом, потребности в энергоресурсах в Азии растут, поэтому россия планирует поставлять в Китай более 100 млрд кубометров газа в год.
Напомним, Словакия хочет нормализовать отношения с москвой и увеличивает импорт российского газа через газопровод «Турецкий поток». Словакия и Венгрия, невзирая на членство в ЕС, стремятся сохранять политические контакты с россией, которая обеспечивает большую часть их потребностей в нефти.
Нефтеперерабатывающие заводы в Китае активно покупают российскую нефть, воспользовавшись возможностью получить нефтепродукты по сниженным ценам, которые Индия отказалась закупать из-за давления Вашингтона.
По материалам:
Букви
