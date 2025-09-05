0 800 307 555
«Укрэнерго» построило первую очередь защиты оборудования

Энергетика
56
НЭК «Укрэнерго» полностью завершила строительство первой очереди сооружений пассивной защиты для оборудования своих подстанций (ПС). Уже в первом квартале 2026 года компания должна завершить вторую очередь.
Об этом сообщил член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко, пишет Интерфакс-Украина.
«Есть очереди строительства защитных сооружений, потому что оно требует обесточивания оборудования. Соответственно, невозможно одномоментно проводить работы на всей территории подстанции или на всех объектах, потому что они должны обеспечивать электропитание. Первую очередь мы уже завершили. Сейчас активно идет строительство второй очереди. По плану, более 80% 2 очереди до конца года должно быть завершено. А полное завершение припадет на 1 квартал 2026 года», — сказал Бойко.
Он отметил, что в разных регионах, особенно в прифронтовых, из-за тревог и военных рисков «работа сопровождается большими паузами, и ее скорость не может быть одинаковой для всех».
Бойко также пояснил, что территория подстанций — это 20−70 га, и закрыть ее саркофагом невозможно, поэтому ресурсы и усилия нужно сосредоточить на наиболее критических элементах, в частности автотрансформаторах, которые, по его словам, «россияне активно выбивали в первый год войны».
Чтобы сохранить оборудование подстанций, уже был разработан план строительства защиты для его ключевых элементов.
Как сообщалось, на Ставке верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет — сбивание «шахедов».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Payment systems