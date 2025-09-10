0 800 307 555
МВФ подсчитал потери Орбана после отказа ЕС от российских нефти и газа

Энергетика
37
Полный отказ ЕС от российских энергоресурсов станет испытанием для Венгрии. Потери для неэффективной экономики могут превысить 4% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад МВФ.
Как отмечают в фонде, россия продолжает играть ключевую роль в энергоснабжении Венгрии. В 2024 году 74% потребляемого газа и 86% нефти страна импортировала из россии. Для сравнения: в 2018 году эти показатели составили 64% и 66% соответственно.
Поставки углеводородов зависят от ограниченного количества маршрутов, в частности, газопровода TurkStream через Сербию и нефтепровода Adria через Хорватию. Это усиливает уязвимость Венгрии к перебоям и ценовым шокам.
Венгрия является одной из самых энергоемких экономик Европы. Страна использует гораздо больше энергии на единицу ВВП по сравнению со средним уровнем ЕС.
Основное потребление приходится на промышленность, особенно на химию, металлургию и автомобилестроение. В этих секторах энергозатраты определяют объем производства и инвестиции.
Полный отказ Евросоюза от поставок российских энергоресурсов до 2027 года станет серьезным испытанием для венгерской экономики. По расчетам МВФ, в случае полного прекращения поставок газа из россии падение ВВП Венгрии может превысить 4%.
Это подчеркивает необходимость ускоренной диверсификации поставок, повышения энергоэффективности и более глубокой интеграции в региональный рынок электроэнергии.
Доклад МВФ предлагает комплексный пакет мер по усилению энергетической безопасности Венгрии. На уровне ЕС предлагается повышение цен на углеродные выбросы, углубление энергетического союза и расширение торговли электроэнергией.
Для самой Венгрии ключевыми шагами названы: усиление стандартов энергоэффективности для транспорта, зданий и домохозяйств, ускоренное разрешение на проекты ВИЭ, а также отказ от субсидий на ископаемое топливо.
По расчетам, реализация комплексного пакета мер позволит снизить энергетические риски Венгрии на 30% и сократить расходы на энергетику до 10% ВВП в течение пяти лет.
Кроме того, эти реформы поддержат выполнение климатических целей ЕС, включая сокращение выбросов на 55% до 2030 года и достижение углеродной нейтральности до 2050 года.
