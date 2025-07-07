В Евросоюзе заговорили об отказе от российского газа уже с 2026 года — Finance.ua

В Евросоюзе заговорили об отказе от российского газа уже с 2026 года Сегодня 09:14 — Энергетика

В Евросоюзе заговорили об отказе от российского газа уже с 2026 года

Евросоюз должен рассмотреть возможность прекращения импорта российского газа в 2026 году, то есть на год раньше, чем планировалось.

Об этом заявил в интервью изданию Politico депутат Европарламента Вилле Нийностё, возглавляющий работу над законопроектом об отказе от российского газа.

«Мы были бы заинтересованы в том, чтобы рассмотреть» крайний срок — 2026 год… С юридической точки зрения, мы проверим… насколько строгие эти графики, можно ли их ускорить", — отметил депутат.

Издание напоминает, что Европейская комиссия предложила прекратить импорт российского газа с 2027 года. В случае поддержки этого предложения энергетические компании ЕС должны разорвать газовые контракты с рф до конца 2027 года.

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Еврокомиссия также просит столице ЕС представить планы, которые детально описывают, как они будут отказываться от московских энергоносителей.

Но евродепутат считает, что этих мер недостаточно. По его мнению, нужно законодательно закрепить отказ ЕС от российской нефти до конца 2027 года (в то время как ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял лишь о намерении блока прекратить импорт российской нефти до этого срока).

На фоне постоянных опасений, что законопроект может вызвать лавину судебных исков со стороны российских энергетических компаний, Нийностё также сказал, что изучит его правовую основу, «чтобы убедиться, что он не будет иметь чрезмерных правовых последствий для европейских компаний».

Он призвал депутатов Европарламента отложить национальные интересы и принять законопроект: «Мы должны иметь в виду более широкие европейские интересы».

Напомним, 18 июня Еврокомиссия представила план отказа от российского газа. Он предусматривает запрет импорта российского «голубого топлива» в страны-члены блока уже с 1 января 2026 года, а окончательный отказ от российского газа — до конца 2027-го.

Запрет импорта российского газа в ЕС обсуждается уже длительное время. Традиционно против такого шага выступают Венгрия и Словакия, однако у европейских чиновников уже есть рецепт обхода потенциального вето.

УНІАН По материалам:

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