В Украине заработал крупнейший комплекс систем хранения энергии на 200 МВт

Энергетика
В Украине заработал крупнейший комплекс систем хранения энергии на 200 МВт
В Украине заработал крупнейший комплекс систем хранения энергии на 200 МВт
В Украине начал работу крупнейший комплекс систем хранения энергии мощностью 200 МВт, построенный компанией ДТЭК в партнерстве с американской компанией Fluence Energy BV
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Комплекс включает 6 объектов в Киевской и Днепропетровской областях, построенных за рекордно короткий срок — всего за один год. Инвестиции в проект составили 125 млн евро.
В целом система сможет хранить 400 МВт·ч электроэнергии.
«Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 600 тысяч домов в течение двух часов», — отметили в министерстве.
Новые мощности повышают надежность и гибкость системы, уменьшают риски аварийных отключений и позволяют эффективно готовиться к зимнему периоду. Это также открывает новые возможности для развития возобновляемой энергетики и децентрализации энергосистемы", — рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Комплекс предоставляет Украине дополнительные возможности для балансировки энергосистемы и регулирования частоты, что особенно важно в связи с ростом части возобновляемых источников и постоянными вызовами войны. Новые системы накопления позволяют обеспечить более стабильное энергоснабжение для граждан и бизнеса.
Открытие комплекса — это практический шаг к реализации Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года.
