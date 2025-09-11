В россии топливный кризис охватил 20 регионов Сегодня 20:34 — Энергетика

Топливный кризис в россии, который начался после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, распространился на 20 регионов и некоторые оккупированные рф территории Украины.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в конце августа дефицит бензина наблюдался в Забайкалье, Приморье, на Курилах и во временно оккупированном Крыму, в сентябре с ним столкнулись в Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областях.

Кроме того, по данным Независимого топливного союза (НТС), перебои с поставками фиксируются в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае, Якутии, Еврейской автономной области и Чукотке.

По словам президента НТС Павла Баженова, перебои с поставками 92-го и 95-го бензинов уже привели к закрытию ряда независимых АЗС в регионах. Член российского топливного союза Екатерина Савкина сказала, что «уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов».

Остановка НПЗ привела к росту биржевых цен на бензин. С начала года они подскочили на 40−50%, а в августе побили исторические рекорды — 72,6 тыс. руб. за тонну АИ-92 и 82,2 тыс. руб. за тонну АИ-95. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 9 сентября АИ-92 торговался по 71,8 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — по 79 тыс.

российское правительство поручило нефтяным компаниям запустить резервные мощности, скорректировать программу плановых ремонтов заводов, а также стало в ручном режиме регулировать перевозку топлива по железной дороге. Также для стабилизации ситуации на два месяца был продлен запрет на экспорт топлива.

Укрінформ По материалам:

