К 2026 году добыча газа в США возрастет, а цены повысятся — Finance.ua

К 2026 году добыча газа в США возрастет, а цены повысятся Сегодня 22:19 — Мир

К 2026 году добыча газа в США возрастет, а цены повысятся

В январе и феврале 2025 года были увеличены объемы отбора газа из хранилищ в США, где ожидают увеличения добычи природного газа.

Такие данные опубликовало Управление энергетической информации (EIA), сообщает профильное издание Enkorr.

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За I квартал было израсходовано 1600 млрд кубических футов природного газа. Это на 21% превышает средний пятилетний показатель за тот же период.

Уже к концу марта показатель составил 1800 млрд кубических футов. Это на 4% меньше пятилетних данных.

Прогноз

Высокие цены на газ могут привести к увеличению его добычи.

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Во ІІ квартале добыча составит 105 млрд кубических футов в сутки, что почти на 3 млрд кубических футов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В сезон закачки газа объем превышал средний пятилетний показатель. В середине лета ожидается замедление.

Економічна Правда По материалам:

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