«Укрнафта» тренирует собственные модели искусственного интеллекта на данных нефтегазодобычи за 65 лет — Finance.ua

«Укрнафта» тренирует собственные модели искусственного интеллекта на данных нефтегазодобычи за 65 лет Сегодня 23:28 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» использует модели компьютерных нейронных сетей, чтобы облегчить обработку больших массивов данных и оптимизировать решение комплексных геолого-технических задач.

«Десятилетия опыта „Укрнафты“ стали основой для инновационных решений на основе искусственного интеллекта: предприятие активно внедряет машинное обучение в украинской нефтегазодобыче», — сообщила компания во вторник.

Как отметили в «Укрнафте», при Научно-исследовательском и проектном институте (НИИИ) создано «Управление инновационных технологий», которое уже разработало три инновационных решения. В частности, речь идет об определении коэффициентов проницаемости горных пород, автоматической увязке кривых геофизических исследований скважин и распознавании геофизических кривых на отсканированных материалах для их дальнейшей оцифровки.

Для обучения были использованы накопленные в компании результаты исследования кернового материала, комплексы исследований по 575 скважинам и отсканированы материалы геофизического каротажа с 1953 по 2018 год по разным месторождениям компании.

«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 544 АЗК — 461 собственными и 83 в управлении.

Общество владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На его балансе находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которой в настоящее время управляет Минобороны.

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