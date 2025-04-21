Украина завершила сезон отбора газа на историческом минимуме — Finance.ua
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Украина завершила сезон отбора газа на историческом минимуме

Энергетика
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Украина завершила сезон отбора газа на историческом минимуме
Украина завершила сезон отбора газа на историческом минимуме
Украина с 17 апреля перешла от отбора газа из подземных хранилищ газа в его закачку.
Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Согласно опубликованным данным, сезон отбора в этот раз продолжался с 1 ноября, когда в хранилищах было 87,037 TВт-ч (8,315 млрд куб. м), и завершился 16 апреля на уровне 7,062 TВт-ч (0,675 млрд куб. м) — самом низком за всю историю работы.
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В последние два дня газохранилища пополнились примерно 6,5 млн куб. м, свидетельствуют данные GIE, не учитывающие примерно 4,6 млрд куб. м активного газа, выполняющего функции буферного и отбор которого может помешать эксплуатации газовых хранилищ.
GIE указывает, что в этом году Украина вышла из отопительного сезона с запасами на уровне 2,22% от максимального объема ПХГ, тогда как в прошлом году сезон отбора завершился 30 марта с запасами 11,12 TВт-ч (3,388 млрд куб. м), или 11,12% от объема ПХГ.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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