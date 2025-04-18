За что и на сколько могут оштрафовать потребителей газа — Finance.ua

За что и на сколько могут оштрафовать потребителей газа Сегодня 17:02 — Личные финансы

За что и на сколько могут оштрафовать потребителей газа

В сфере газоснабжения нет фиксированных сумм штрафов за какое-либо нарушение бытовыми потребителями. Суммы очень вариативны и зависят от многих факторов.

Об этом пишет ГазПравда.

За что могут оштрафовать

Правонарушения бытовых потребителей можно поделить на две группы.

Первая: нарушения, в результате которых доначисляют неучтенные объемы природного газа. Кроме фактически учтенного счетчиком объема газа потребителю необходимо будет доплатить дополнительно доначисленные объемы. То есть, доплатить за так называемые «неучтенные объемы газа».

Второе: это те нарушения, в результате которых изменяют установленный режим начисления объемов распределенного природного газа. То есть, во внимание могут не приниматься фактические показания счетчика. А платежка за газ в течение периода нарушения формируется в соответствии с определенными, так называемыми «штрафными» нормами.

Читайте также Какие банки не берут комиссию за оплату коммунальных услуг

При нарушениях как первой, так и второй группы применяют предельные объемы потребления газа населением. Эти предельные объемы определены в приложении 20 к Кодексу ГРМ.

Их можно назвать «штрафными» нормами, поскольку они значительно превышают действующие на сегодняшний день нормы потребления, применяемые для домохозяйств, не оборудованных счетчиком газа.

Давайте рассмотрим список правонарушений первой группы. И покажем, как именно считают эти неучтенные объемы на примере условного домохозяйства-нарушителя с отапливаемой площадью 100 кв. метров где проживает 4 человека, и оборудованного двухконтурным газовым котлом и газовой плитой.

Врезка в трубопровод

Это наличие несанкционированного газопровода, проведенного путем скрытых мероприятий или физическим лицом, которое является несанкционированным потребителем. То есть домохозяйством, официально не подключенным к газопроводу.

В таком случае помещению после обнаружения факта нарушения доначислят неучтенные кубы за 2 года. Но если хозяева приобрели право собственности на это домохозяйство менее 2 лет назад, то период будут считать со дня приобретения такого права. Так что за два года таких нарушителей, ожидает «финансовый сюрприз» в размере около 140 тыс. грн.

Нарушителю также будет приостановлено газоснабжение. А восстановят его только после уплаты 140 тыс. грн и после официального присоединения к системе: составления техусловий, согласования проекта и оплаты всех необходимых услуг оператора ГРМ.

Вмешательство в работу счетчика

Следующее «дорогостоящее» нарушение — это несанкционированное вмешательство в работу счетчика газа путем скрытых мер. То есть, когда потребитель хитрит, засовывает какие-то магниты в приборы учета, повреждает пломбы на приборе и т. д. За такое нарушение начало периода, за который определяется объем неучтенного газа, считается со дня установки счетчика газа и/или поврежденных пломб. Но не больше 12 месяцев.

Читайте также Как долги за коммунальные услуги могут ударить по карману — ответ адвоката

Штраф нашему условному домохозяйству за такое нарушение составит около 70 тыс. грн.

Дополнительные несанкционированные приборы

Наказания не избежать и владельцам квартир, которые до сих пор официально не оборудованы счетчиком газа и платят за голубое топливо по нормам потребления. Однако без должного уведомления оператора ГРМ установили у себя дополнительные газовые приборы, например, еще одну газовую плиту.

В таком случае объем неучтенного природного газа будет рассчитан по предельным объемам потребления — с учетом всех газовых приборов и устройств потребителя за 6 месяцев до дня обнаружения нарушения.

Читайте также Как изменились тарифы на коммунальные услуги за год — данные Госстата

Размер штрафа для хозяина помещения, где проживает 4 человека, отсутствует горячее водоснабжение и есть централизованное отопление, и в котором втихую установили вторую газовую плиту, может быть в пределах 7 тыс. грн.

Превышение мощности приборов

Вы самостоятельно, несанкционированно заменили в помещении газовый котел на более мощный или установили какие-либо другие газовые приборы, в результате чего превысили диапазон вычисления счетчика газа — ждите штрафа.

Вам потребуется компенсировать объем неучтенного газа. Его считают исходя из 70% предельных объемов потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов и устройств максимум за 6 последних месяцев.

Период может быть и менее 6 месяцев и считаться со дня последнего контрольного снятия показаний счетчика газа, его контрольного осмотра или проверки. Для домохозяйства из нашего примера сумма такого «сюрприза» будет около 40 тыс. грн.

Несанкционированное возобновление потребления газа

То есть, когда потребитель самостоятельно сорвал пломбу, установленную оператором ГРМ. Например — за долги или любое нарушение в сфере газоснабжения, или потребитель продолжает потреблять газ после официального расторжения договора распределения.

В таких случаях потребленный объем газа определяется по предельным объемам потребления с учетом всех газовых приборов за период со дня прекращения газоснабжения. А при использовании газа без договора — со дня его расторжения до дня обнаружения нарушения (но не более чем за 6 месяцев) и с учетом срока его устранения. Для домохозяйства из нашего примера насчитают около 57 тыс. грн за последние 6 месяцев, если они придутся на отопительный период.

Увеличение отапливаемой площади

Если у домохозяйства нет счетчика и платит за газ по «нормам», но при этом хозяева увеличили отапливаемую площадь или возросло количество зарегистрированных в доме лиц, тоже ждите штрафа.

Читайте также Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку: прогноз НБУ

В таком случае объем потребленного газа считается по предельным данным — с учетом всех газовых приборов. За период: с даты, когда произошли такие изменения, а при невозможности установления этой даты — за последние 6 месяцев.

Неисправный счетчик

Если газовый счетчик сломался и не по вашей вине, это может оказаться проблемой. Если Оператор ГРМ обнаружит сбой в работе прибора учета, без следов несанкционированного вмешательства в его работу, объем потребленного газа также будет считать исходя из 70 процентов предельных объемов потребления с учетом всех газовых приборов.

То есть штраф может быть в пределах 40 тыс. грн. за 6 месяцев, если они будут отопительными.

Штрафа можно избежать или значительно уменьшить, если самостоятельно сразу сообщить Оператору ГРМ об обнаруженном сбое в работе прибора учета газа.

Обращаем внимание, что при выявлении всех вышеперечисленных нарушений оператор ГРМ составляет соответствующий Акт и прекращает газоснабжение. После устранения нарушения хозяину необходимо будет не только оплатить сумму штрафа, но и счет за перекрытие и возобновление газоснабжения.

В некоторых случаях газоснабжение сразу не прекращают, однако изменяют режим начисления нарушителю.

ГазПравда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.