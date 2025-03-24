Какие банки не берут комиссию за оплату коммунальных услуг — Finance.ua
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Какие банки не берут комиссию за оплату коммунальных услуг

Финтех и Карты
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Какие банки не берут комиссию за оплату коммунальных услуг
Какие банки не берут комиссию за оплату коммунальных услуг
Банки, предоставляющие своим клиентам различные услуги, не являются благотворительными организациями. Их цель — заработать. И один из вариантов это сделать — различные банковские комиссии на те или иные операции.
Об этом говорится в статье Finance.ua Это стоит знать о банковских комиссиях.
Одной из самых важных банковских операций является оплата коммунальных услуг. Когда-то все стояли в многочасовых очередях к окошку в отделении Ощадбанка, сейчас оплатить коммуналку можно за несколько минут во многих приложениях и на веб-сайтах.
Комиссии за оплату коммунальных услуг различаются в зависимости от банка. К примеру, ПУМБ, monobank, банк Глобус не берут комиссии за платежи на организации, с которыми заключены договоры. Часто они находятся в списке доступных среди мобильных банковских приложений.
А вот ПриватБанк установил комиссию на каждый коммунальный платеж 1 грн (если есть договор с получателем. — Ред.) или 3 грн (если такого договора нет. — Ред.).

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И это комиссия только, если платить через Приват24. Если платить коммуналку в кассе отделения Приват, как это любят делать наши пенсионеры, то банк берет 1% от суммы платежа (минимум 15 грн).
Впрочем, некоторые банки не только не берут комиссию за коммунальные платежи, но и предлагают клиентам кешэек с целью заинтересовать их. Так, в феврале 2025 года банк Глобус предложил кешбэк в размере 3% на оплату коммунальных услуг, ПУМБ — 1,5%, Таскомбанк — 1% при оплате с карты VeryCard кредитными деньгами.
По материалам:
Finance.ua
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