В Украине не будут повышать тарифы на коммуналку до весны 2025 года, — Шмыгаль Сегодня 21:02

В Украине не будут повышать тарифы на коммуналку до весны 2025 года, — Шмыгаль

До конца отопительного сезона в 2025 году тарифы на коммуналку в Украине меняться не будут.

Об этом во время заседания Кабмина отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в рамках программы «Зимова єПідтримка» расширяются уже существующие программы помощи украинским семьям и внедряются новые. В частности, до конца отопительного сезона останутся неизменными действующие тарифы на газ, тепло и электрическую энергию.

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Также в течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи вынужденных переселенцев, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Кроме того, с 2025 года семьи переселенцев смогут оформить субсидию на аренду жилья.

В программу «Зимова єПідтримка» входит и предоставление 1000 гривен, которые люди смогут потратить на оплату коммунальных, медицинских услуг, обучение, приобрести лекарства или задонатить на ВСУ.

Сейчас «Зимова єПідтримка» состоит из восьми различных программ и в ближайшее время правительство будет еще расширять эту инициативу, подытожил Денис Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

В ноябре украинцы будут оплачивать электроэнергию по цене 4,32 грн за 1 кВт*ч. Этот тариф сохранится до 30 апреля 2025 года.

15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может возрасти до 6−7 грн за киловатт для населения и 11−12 грн для бизнеса.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5−7 гривен за киловатт.

Фокус По материалам:

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