Госпродслужба призвала украинцев проверять начисления за коммуналку — Finance.ua

Госпродслужба призвала украинцев проверять начисления за коммуналку
С началом отопительного сезона гражданам особенно важно тщательно проверять получаемые счета за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«С апреля этого года Госпродпотребслужба возобновила внеплановые проверки ценообразования на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг. За этот период проведено 203 проверки. Применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,18 млн грн. Благодаря проделанной работе удалось избежать обсчета граждан на сумму свыше 1,3 млн грн», — отметил заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
К ответственности привлечено 124 должностных лица, на которых наложены штрафные санкции на сумму свыше 236 тыс. грн. Составлено 94 предписания, направленные на устранение нарушений и приведение тарифов в соответствие с законодательством.
«В государственный бюджет поступило 3,4 млн грн, а потребителям будет возмещено более 1,6 млн грн за неправомерно примененные тарифы», — добавили и Госпродпотребслужбе.
Если потребитель жилищно-коммунальных услуг обнаружит ошибку в расчетах или сомневается в правильности начислений, он может обратиться в Госпродпотребслужбу:
- онлайн-форма: заполните обращение на сайте;
- электронная почта: пишите по econsumer-info@dpss.gov.ua;
- по почте: отправляйте письма по адресу: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 1 001.
Напомним, Кабинет Министров изменил условия назначения жилищных субсидий. В частности, предельный размер расходов для получателей субсидий на приобретение товаров широкого потребления был увеличен с 50 до 100 тысяч гривен. Жилищные субсидии будут назначаться при приобретении или кредитовании генерирующих установок для производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнечная или ветровая энергия.
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