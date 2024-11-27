Госпродслужба призвала украинцев проверять начисления за коммуналку — Finance.ua

Госпродслужба призвала украинцев проверять начисления за коммуналку Сегодня 15:44 — Личные финансы

Госпродслужба призвала украинцев проверять начисления за коммуналку

С началом отопительного сезона гражданам особенно важно тщательно проверять получаемые счета за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«С апреля этого года Госпродпотребслужба возобновила внеплановые проверки ценообразования на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг. За этот период проведено 203 проверки. Применены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,18 млн грн. Благодаря проделанной работе удалось избежать обсчета граждан на сумму свыше 1,3 млн грн», — отметил заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

К ответственности привлечено 124 должностных лица, на которых наложены штрафные санкции на сумму свыше 236 тыс. грн. Составлено 94 предписания, направленные на устранение нарушений и приведение тарифов в соответствие с законодательством.

Читайте также Когда ожидать повышения тарифов на коммуналку — прогноз НБУ

«В государственный бюджет поступило 3,4 млн грн, а потребителям будет возмещено более 1,6 млн грн за неправомерно примененные тарифы», — добавили и Госпродпотребслужбе.

Если потребитель жилищно-коммунальных услуг обнаружит ошибку в расчетах или сомневается в правильности начислений, он может обратиться в Госпродпотребслужбу:

онлайн-форма: заполните обращение на сайте;

электронная почта: пишите по econsumer-info@dpss.gov.ua;

по почте: отправляйте письма по адресу: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 1 001.

Напомним, Кабинет Министров изменил условия назначения жилищных субсидий. В частности, предельный размер расходов для получателей субсидий на приобретение товаров широкого потребления был увеличен с 50 до 100 тысяч гривен. Жилищные субсидии будут назначаться при приобретении или кредитовании генерирующих установок для производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнечная или ветровая энергия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.