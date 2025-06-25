ЕС смягчил правила заполнения газовых хранилищ — Finance.ua

ЕС смягчил правила заполнения газовых хранилищ Сегодня 11:35 — Энергетика

ЕС смягчил правила заполнения газовых хранилищ

Страны Европейского Союза достигли соглашения с Европейским парламентом по ослаблению правил о заполнении газовых хранилищ. Такое решение было принято во избежание искусственного повышения цен на энергоносители.

Об этом сообщила Еврокомиссия, передает Reuters.

Новое решение позволяет странам-членам достигать обязательного уровня заполнения газовых хранилищ в 90% в любой момент с 1 октября по 1 декабря, а не обязательно до 1 ноября, как это было ранее. После достижения этого уровня не будет необходимости поддерживать его до декабря.

Также государства ЕС смогут отклониться от планки в 90% на 10% в случае нестабильной ситуации на рынке.

Reuters напоминает, что правила хранения газа были введены в 2022 году на фоне резкого сокращения поставок с россии. Это произошло после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Эти меры должны были гарантировать странам ЕС наличие энергетических резервов на зиму, но жесткие требования к заполнению хранилищ спровоцировали рост цен, потому что рынок знал об обязательных закупках.

«Европейскому Союзу нужны стабильные поставки энергии по приемлемым ценам», — подчеркнул еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен.

Читайте также Германия нашла замену российскому газу

Он добавил, что в условиях нынешней геополитической ситуации это решение демонстрирует решимость ЕС защищать граждан и бизнес от перебоев в поставках и ценовых колебаниях.

Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. График прекращения импорта газа:

новые контракты на российский газ будут запрещены с 1 января 2026 года;

действующие краткосрочные контракты прекратят действовать до 17 июня 2026 года;

исключение будет действовать для поставок трубопроводного газа в страны без выхода к морю, связанные с долгосрочными контрактами. Их разрешат до конца 2027 года;

долгосрочные контракты будут полностью прекращены до конца 2027 года.

Ожидается, что отказ от российских ископаемых энергоносителей будет способствовать переходу на чистую энергию и повысит конкурентоспособность Евросоюза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.