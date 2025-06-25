ЕС смягчил правила заполнения газовых хранилищ — Finance.ua

ЕС смягчил правила заполнения газовых хранилищ
Страны Европейского Союза достигли соглашения с Европейским парламентом по ослаблению правил о заполнении газовых хранилищ. Такое решение было принято во избежание искусственного повышения цен на энергоносители.
Об этом сообщила Еврокомиссия, передает Reuters.
Новое решение позволяет странам-членам достигать обязательного уровня заполнения газовых хранилищ в 90% в любой момент с 1 октября по 1 декабря, а не обязательно до 1 ноября, как это было ранее. После достижения этого уровня не будет необходимости поддерживать его до декабря.
Также государства ЕС смогут отклониться от планки в 90% на 10% в случае нестабильной ситуации на рынке.
Reuters напоминает, что правила хранения газа были введены в 2022 году на фоне резкого сокращения поставок с россии. Это произошло после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Эти меры должны были гарантировать странам ЕС наличие энергетических резервов на зиму, но жесткие требования к заполнению хранилищ спровоцировали рост цен, потому что рынок знал об обязательных закупках.
«Европейскому Союзу нужны стабильные поставки энергии по приемлемым ценам», — подчеркнул еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен.
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Он добавил, что в условиях нынешней геополитической ситуации это решение демонстрирует решимость ЕС защищать граждан и бизнес от перебоев в поставках и ценовых колебаниях.
Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. График прекращения импорта газа:
- новые контракты на российский газ будут запрещены с 1 января 2026 года;
- действующие краткосрочные контракты прекратят действовать до 17 июня 2026 года;
- исключение будет действовать для поставок трубопроводного газа в страны без выхода к морю, связанные с долгосрочными контрактами. Их разрешат до конца 2027 года;
- долгосрочные контракты будут полностью прекращены до конца 2027 года.
Ожидается, что отказ от российских ископаемых энергоносителей будет способствовать переходу на чистую энергию и повысит конкурентоспособность Евросоюза.
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