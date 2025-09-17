PlayCity приступило к выдаче лицензий: бюджет пополнится на 50 млн гривен
PlayCity начало выдавать лицензии — это поможет дополнительно пополнить бюджет государства на 50 миллионов гривен.
Кабмин ранее внес изменения в лицензионные условия в сфере азартных игр, поэтому агентство начинает выдачу лицензий.
Первые запросы на выдачу лицензий получили по следующим трем направлениям:
- для онлайн-казино;
- для B2B-производителей софта;
- для игрового оборудования.
«Наша цель — сформировать прозрачный, цивилизованный рынок азартных игр с четкими правилами и одинаковыми требованиями для всех участников. Он должен работать как полноценный сектор экономики, стабильно наполняющий бюджет. Поступления в госбюджет из отрасли направим на усиление обороноспособности страны», — говорится в сообщении.
Заявки на лицензирование компании могут отправлять на info@playcity.gov.ua
Справка Finance.ua:
- с июня 2025 года в Украине работает новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым;
- ПлейСити создали вместо неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса;
- Как сообщалось, ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Детенизация сферы даст значительный прирост в налогах, которые затем будут направлены на усиление обороноспособности страны.
