PlayCity приступило к выдаче лицензий: бюджет пополнится на 50 млн гривен Сегодня 16:44 — Казна и Политика

PlayCity приступило к выдаче лицензий: бюджет пополнится на 50 млн гривен

PlayCity начало выдавать лицензии — это поможет дополнительно пополнить бюджет государства на 50 миллионов гривен.

Кабмин ранее внес изменения в лицензионные условия в сфере азартных игр, поэтому агентство начинает выдачу лицензий.

Первые запросы на выдачу лицензий получили по следующим трем направлениям:

для онлайн-казино;

для B2B-производителей софта;

для игрового оборудования.

«Наша цель — сформировать прозрачный, цивилизованный рынок азартных игр с четкими правилами и одинаковыми требованиями для всех участников. Он должен работать как полноценный сектор экономики, стабильно наполняющий бюджет. Поступления в госбюджет из отрасли направим на усиление обороноспособности страны», — говорится в сообщении.

Заявки на лицензирование компании могут отправлять на info@playcity.gov.ua

Справка Finance.ua:

с июня 2025 года в Украине работает новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым;

ПлейСити создали вместо неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса;

Как сообщалось, ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Детенизация сферы даст значительный прирост в налогах, которые затем будут направлены на усиление обороноспособности страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.