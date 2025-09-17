0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

PlayCity приступило к выдаче лицензий: бюджет пополнится на 50 млн гривен

Казна и Политика
14
PlayCity приступило к выдаче лицензий: бюджет пополнится на 50 млн гривен
PlayCity приступило к выдаче лицензий: бюджет пополнится на 50 млн гривен
PlayCity начало выдавать лицензии — это поможет дополнительно пополнить бюджет государства на 50 миллионов гривен.
Кабмин ранее внес изменения в лицензионные условия в сфере азартных игр, поэтому агентство начинает выдачу лицензий.
Первые запросы на выдачу лицензий получили по следующим трем направлениям:
  • для онлайн-казино;
  • для B2B-производителей софта;
  • для игрового оборудования.
Читайте также
«Наша цель — сформировать прозрачный, цивилизованный рынок азартных игр с четкими правилами и одинаковыми требованиями для всех участников. Он должен работать как полноценный сектор экономики, стабильно наполняющий бюджет. Поступления в госбюджет из отрасли направим на усиление обороноспособности страны», — говорится в сообщении.
Заявки на лицензирование компании могут отправлять на info@playcity.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • с июня 2025 года в Украине работает новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым;
  • ПлейСити создали вместо неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса;
  • Как сообщалось, ежегодно государственный бюджет теряет до 10 млрд грн налогов из-за теневого рынка азартных игр и лотерей. Детенизация сферы даст значительный прирост в налогах, которые затем будут направлены на усиление обороноспособности страны.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems