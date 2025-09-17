0 800 307 555
В Украине появится должность военного омбудсмана: Рада приняла закон

Казна и Политика
16
Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект № 13266 о создании должности Военного омбудсмана. За документ проголосовали 283 народных депутата.
Об этом сообщает народный депутат Ирина Геращенко.

Основные положения закона

Законопроект предусматривает:
  • создание должности Военного омбудсмана, назначаемого президентом Украины;
  • определение его правового статуса, задач, прав и обязанностей, а также порядка формирования офиса;
  • установление правил подачи и рассмотрения жалоб, проведение проверок и ежегодного отчета перед Верховной Радой.
По закону военный омбудсман назначается сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность военного омбудсмана более двух сроков подряд.
Военным омбудсманом может быть гражданин Украины, не младше 30 лет, с высшим образованием по степени не ниже специалиста (магистра), свободно владеющий государственным языком, имеющий высокие моральные качества и безупречную репутацию, который в течение последних 5 лет перед назначением проживает в Украине и по состоянию здоровья способен выполнять соответствующие обязанности.
Кандидаты на эту должность должны пройти проверку в соответствии с законом о предотвращении коррупции и подать декларацию о доходах.
На должность военного омбудсмана не может быть назначен человек, у которого, среди прочего, имеется статус военнослужащего; является членом политической партии; имеет гражданство или подданство другого государства; имеет задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка за 6 месяцев.
Также по закону военный омбудсман должен ежегодно до 30 марта подавать президенту отчет о своей деятельности. Этот отчет также должен быть обнародован на официальном веб-сайте военного омбудсмана.
Финансовое обеспечение деятельности военного омбудсмана осуществляется за счет госбюджета.
Ирина Геращенко подчеркнула, что назначение омбудсмана президентом противоречит Конституции и принципам независимости этого института.
Депутат надеется, что после завершения военного положения назначение Военного омбудсмана будет проходить парламентом на конкурсной основе, как это практикуется в большинстве стран мира. Для этого готовят поправки к законопроекту.
Напомним, 3 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 13266 о введении института Военного омбудсмана. За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов. Президент определил законопроект как безотлагательный.
По материалам:
Finance.ua
