Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о военном омбудсмене — Finance.ua

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о военном омбудсмене Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о военном омбудсмене

Президент Владимир Зеленский 8 мая внес в Верховную Раду законопроект № 13266 о деятельности военного омбудсмена.

Карта соответствующей законодательной инициативы опубликована на сайте парламента.

Как рассказала уполномоченный президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова. Этот законопроект зарегистрировали как «неотложный» для внеочередного рассмотрения на заседании Рады.

По ее словам, документом в случае принятия предоставит президенту право назначать военного омбудсмена и его заместителей.

Также законопроект предусматривает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при президенте для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, предусмотренных законом «О национальной безопасности Украины».

Кроме этого в законопроекте, среди прочего, прописаны:

порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих;

порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих;

процесс подготовки выводов и взаимодействия военного омбудсмана с другими государственными органами

В декабре 2024 года Зеленский назначил Решетилову на должность уполномоченного президента по защите прав военнослужащих и членов их семей.

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