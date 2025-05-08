Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о военном омбудсмене — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о военном омбудсмене

Казна и Политика
15
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о военном омбудсмене
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о военном омбудсмене
Президент Владимир Зеленский 8 мая внес в Верховную Раду законопроект № 13266 о деятельности военного омбудсмена.
Карта соответствующей законодательной инициативы опубликована на сайте парламента.
Как рассказала уполномоченный президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова. Этот законопроект зарегистрировали как «неотложный» для внеочередного рассмотрения на заседании Рады.
По ее словам, документом в случае принятия предоставит президенту право назначать военного омбудсмена и его заместителей.
Читайте также
Также законопроект предусматривает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при президенте для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, предусмотренных законом «О национальной безопасности Украины».
Кроме этого в законопроекте, среди прочего, прописаны:
  • порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих;
  • порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих;
  • процесс подготовки выводов и взаимодействия военного омбудсмана с другими государственными органами
В декабре 2024 года Зеленский назначил Решетилову на должность уполномоченного президента по защите прав военнослужащих и членов их семей.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems