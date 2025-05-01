Арестович, Онищенко и другие: Зеленский ввел новые санкции — Finance.ua

Арестович, Онищенко и другие: Зеленский ввел новые санкции Сегодня 16:03

Арестович, Онищенко и другие: Зеленский ввел новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и блогера Мирослава Олешко.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая 2025 г. „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается)», — сказано в трех документах.

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Так, Арестовича и Олешко должны лишить государственных наград Украины, заблокировать их активы, ограничить торговые операции и прекратить транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Также им нельзя распространять свои медиа на территории Украины, а их лицензии на осуществление определенного вида деятельности должны прекратить.

В частности, в список попали бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович, блогер Мирослав Олешко, политолог Константин Бондаренко, бывший глава запрещенной партии «Держава» Дмитрий Василец, политэксперт из телеканалов Виктора Медведчука Александр Скубченко, глава прокремлевского объединения «Слобожанская сечь» Павел Онищенко.

Также под санкции попали российские журналисты Станислав Бернвальд и Анастасия Кашеварова.

Санкции применены и в отношении сына экс-премьера Украины Николая Азарова Алексея Азарова. Глава «Росатома» Алексей Лихачев также попал под санкции.

Напомним, что до января 2023 года Арестович был внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Его уволили после того, как в интервью с Марком Фейгиным он высказал гипотезу, что якобы смертельные разрушения дома в Днепре во время ракетной атаки российских войск произошли из-за сбития ракеты оккупантов силами ПВО Украины.

Напомним, ранее Зеленский подписал указы о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 апреля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Согласно приложению к указу № 246/2025, санкции применены к 20 физическим лицам.

hromadske По материалам:

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