СНБО ввел санкции против ряда бизнесменов и эксвысокочиновников — Finance.ua

СНБО ввел санкции против ряда бизнесменов и эксвысокочиновников
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.
Об этом говорится в указе президента № 231/2025 от 12 апреля.
Кто попал под санкции
Сергей Арбузов, эксвицепремьер и и.о. премьера в 2014 году, возглавлял Нацбанк в 2010—2013 годах. После Евромайдана сбежал из Украины и находится в розыске за растрату имущества (ч. 5 ст. 191 УК).
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Андрей Клюев, бывший секретарь СНБО и глава АП, являлся нардепом и лидером Партии регионов.
В 2023 году НАБУ завершило расследование по нему за хищение 195 млн грн бюджетных средств (ч. 5 ст. 191 УК). По данным СБУ, Клюев работает на фсб в москве.
Виктор Полищук, известный из-за небоскреба «Гулливер» и сети «Эльдорадо».
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Алена Шевцова, совладелица Айбокс Банка.
Санкции будут действовать 10 лет, а лишение госнаград — бессрочно.
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